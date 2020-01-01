Токеномика BULLS (BULLS) Откройте для себя ключевую информацию о BULLS (BULLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BULLS (BULLS) Battle Bulls – это бесплатная мобильная игра-кликер на Telegram, дополненная захватывающим режимом сражений. В этой игре вы, как основатель, будете строить виртуальный блокчейн-бизнес и стараться получить больше внутриигровых монет. Затем вы сможете конвертировать их в реальные токены для вывода. Официальный сайт: https://battlebulls.com Whitepaper: https://battlebulls.com/documents/WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://smartexplorer.com/blockchain/contracts/sgoaR28U2uFjURPsCa29LoLcLv2Zmq28ij Купить BULLS сейчас!

Токеномика и анализ цен BULLS (BULLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BULLS (BULLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 129,08 $ 129,08 $ 129,08 Узнайте больше о цене BULLS (BULLS)

Токеномика BULLS (BULLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BULLS (BULLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BULLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BULLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BULLS, изучите текущую цену BULLS!

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