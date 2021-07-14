Токеномика Biswap (BSW)

Токеномика Biswap (BSW)

Откройте для себя ключевую информацию о Biswap (BSW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Biswap (BSW)

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Официальный сайт:
https://biswap.org/
Whitepaper:
https://docs.biswap.org/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1

Токеномика и анализ цен Biswap (BSW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biswap (BSW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,06M
$ 14,06M$ 14,06M
Общее предложение:
$ 700,00M
$ 700,00M$ 700,00M
Оборотное предложение:
$ 665,11M
$ 665,11M$ 665,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,80M
$ 14,80M$ 14,80M
Исторический максимум:
$ 2,1669
$ 2,1669$ 2,1669
Исторический минимум:
$ 0,011035823943177085
$ 0,011035823943177085$ 0,011035823943177085
Текущая цена:
$ 0,02114
$ 0,02114$ 0,02114

Токеномика Biswap (BSW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Biswap (BSW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSW, изучите текущую цену BSW!

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История цены Biswap (BSW)

Анализ истории цены BSW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BSW

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.