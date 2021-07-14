Токеномика Biswap (BSW) Откройте для себя ключевую информацию о Biswap (BSW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Biswap (BSW) Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs. Официальный сайт: https://biswap.org/ Whitepaper: https://docs.biswap.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1 Купить BSW сейчас!

Токеномика и анализ цен Biswap (BSW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biswap (BSW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,06M $ 14,06M $ 14,06M Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 665,11M $ 665,11M $ 665,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,80M $ 14,80M $ 14,80M Исторический максимум: $ 2,1669 $ 2,1669 $ 2,1669 Исторический минимум: $ 0,011035823943177085 $ 0,011035823943177085 $ 0,011035823943177085 Текущая цена: $ 0,02114 $ 0,02114 $ 0,02114 Узнайте больше о цене Biswap (BSW)

Токеномика Biswap (BSW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Biswap (BSW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSW, изучите текущую цену BSW!

Как купить BSW Заинтересованы в добавлении Biswap (BSW) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BSW, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BSW на MEXC прямо сейчас!

История цены Biswap (BSW) Анализ истории цены BSW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BSW прямо сейчас!

Прогноз цены BSW Хотите узнать, куда может двигаться BSW? Наша страница прогноза цены BSW объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BSW прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!