Токеномика Blocksquare Token (BST) Откройте для себя ключевую информацию о Blocksquare Token (BST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blocksquare Token (BST) Blocksquare — технологическая компания, создающая необходимую инфраструктуру для передачи объектов недвижимости в Интернет. Предприятия всех типов — от стартапов до крупных предприятий — могут использовать решения и API-интерфейсы Blocksquare для оцифровки стоимости недвижимости, запуска своих инвестиционных платформ и подключения людей к токенизированным сделкам с недвижимостью онлайн. Официальный сайт: https://blocksquare.io/ Whitepaper: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Купить BST сейчас!

Токеномика и анализ цен Blocksquare Token (BST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blocksquare Token (BST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,89M $ 4,89M $ 4,89M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 58,46M $ 58,46M $ 58,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,36M $ 8,36M $ 8,36M Исторический максимум: $ 0,971 $ 0,971 $ 0,971 Исторический минимум: $ 0,046868297986053443 $ 0,046868297986053443 $ 0,046868297986053443 Текущая цена: $ 0,0836 $ 0,0836 $ 0,0836 Узнайте больше о цене Blocksquare Token (BST)

Токеномика Blocksquare Token (BST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blocksquare Token (BST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BST, изучите текущую цену BST!

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