Токеномика Blocksquare Token (BST)

Токеномика Blocksquare Token (BST)

Откройте для себя ключевую информацию о Blocksquare Token (BST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blocksquare Token (BST)

Blocksquare — технологическая компания, создающая необходимую инфраструктуру для передачи объектов недвижимости в Интернет. Предприятия всех типов — от стартапов до крупных предприятий — могут использовать решения и API-интерфейсы Blocksquare для оцифровки стоимости недвижимости, запуска своих инвестиционных платформ и подключения людей к токенизированным сделкам с недвижимостью онлайн.

Официальный сайт:
https://blocksquare.io/
Whitepaper:
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Токеномика и анализ цен Blocksquare Token (BST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blocksquare Token (BST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,89M
$ 4,89M$ 4,89M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 58,46M
$ 58,46M$ 58,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,36M
$ 8,36M$ 8,36M
Исторический максимум:
$ 0,971
$ 0,971$ 0,971
Исторический минимум:
$ 0,046868297986053443
$ 0,046868297986053443$ 0,046868297986053443
Текущая цена:
$ 0,0836
$ 0,0836$ 0,0836

Токеномика Blocksquare Token (BST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blocksquare Token (BST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BST, изучите текущую цену BST!

Как купить BST

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История цены Blocksquare Token (BST)

Анализ истории цены BST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.