Токеномика BRN Metaverse (BRN)

Токеномика BRN Metaverse (BRN)

Откройте для себя ключевую информацию о BRN Metaverse (BRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse — невероятно амбициозный проект, цель которого полностью изменить то, как мы взаимодействуем с технологиями и друг с другом. Он стремится достичь этого путем плавного соединения метавселенной с реальным миром. Используя самые современные технологии и экосистему на основе токенов, BRN Metaverse работает над интеграцией искусственного интеллекта, игр, блокчейна, Web 3.0 и других новаторских концепций. Эта интеграция обеспечит революционный игровой опыт, выходящий за рамки традиционных границ. Одним из ключевых аспектов, который отличает BRN Metaverse, является включение внутриигрового инвентаря, виртуальной экономики и механики игры для заработка. Представляя эти инновационные функции, BRN Metaverse не только улучшает игровой процесс, но и создает виртуальную экономику, в которой ценность внутриигровых активов определяется различными факторами. Эти факторы включают в себя спрос игроков, редкость и полезность, что добавляет совершенно новый уровень азарта и ценности в игровую экосистему. Благодаря смелому видению революции в игровой индустрии и объединению мощи технологии блокчейна и искусственного интеллекта, BRN Metaverse позиционирует себя как крупного игрока в этом динамичном и преобразующемся пространстве. Он призван стать лидером в формировании будущего взаимодействия, основанного на технологиях, и захватывающего игрового процесса.

Официальный сайт:
https://www.brnmetaverse.net/
Whitepaper:
https://whitepaper.brnmetaverse.net/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214

Токеномика и анализ цен BRN Metaverse (BRN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRN Metaverse (BRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,92M
$ 2,92M$ 2,92M
Общее предложение:
$ 29,70M
$ 29,70M$ 29,70M
Оборотное предложение:
$ 27,95M
$ 27,95M$ 27,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,11M
$ 3,11M$ 3,11M
Исторический максимум:
$ 6,48
$ 6,48$ 6,48
Исторический минимум:
$ 0,04244566583465009
$ 0,04244566583465009$ 0,04244566583465009
Текущая цена:
$ 0,10456
$ 0,10456$ 0,10456

Токеномика BRN Metaverse (BRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BRN Metaverse (BRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRN, изучите текущую цену BRN!

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История цены BRN Metaverse (BRN)

Анализ истории цены BRN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.