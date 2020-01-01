Токеномика BRN Metaverse (BRN)
Информация о BRN Metaverse (BRN)
BRN Metaverse — невероятно амбициозный проект, цель которого полностью изменить то, как мы взаимодействуем с технологиями и друг с другом. Он стремится достичь этого путем плавного соединения метавселенной с реальным миром. Используя самые современные технологии и экосистему на основе токенов, BRN Metaverse работает над интеграцией искусственного интеллекта, игр, блокчейна, Web 3.0 и других новаторских концепций. Эта интеграция обеспечит революционный игровой опыт, выходящий за рамки традиционных границ. Одним из ключевых аспектов, который отличает BRN Metaverse, является включение внутриигрового инвентаря, виртуальной экономики и механики игры для заработка. Представляя эти инновационные функции, BRN Metaverse не только улучшает игровой процесс, но и создает виртуальную экономику, в которой ценность внутриигровых активов определяется различными факторами. Эти факторы включают в себя спрос игроков, редкость и полезность, что добавляет совершенно новый уровень азарта и ценности в игровую экосистему. Благодаря смелому видению революции в игровой индустрии и объединению мощи технологии блокчейна и искусственного интеллекта, BRN Metaverse позиционирует себя как крупного игрока в этом динамичном и преобразующемся пространстве. Он призван стать лидером в формировании будущего взаимодействия, основанного на технологиях, и захватывающего игрового процесса.
Токеномика и анализ цен BRN Metaverse (BRN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRN Metaverse (BRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BRN Metaverse (BRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BRN Metaverse (BRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BRN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BRN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRN, изучите текущую цену BRN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BRN = 0,10456 USD