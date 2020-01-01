Токеномика BRN Metaverse (BRN) Откройте для себя ключевую информацию о BRN Metaverse (BRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BRN Metaverse (BRN) BRN Metaverse — невероятно амбициозный проект, цель которого полностью изменить то, как мы взаимодействуем с технологиями и друг с другом. Он стремится достичь этого путем плавного соединения метавселенной с реальным миром. Используя самые современные технологии и экосистему на основе токенов, BRN Metaverse работает над интеграцией искусственного интеллекта, игр, блокчейна, Web 3.0 и других новаторских концепций. Эта интеграция обеспечит революционный игровой опыт, выходящий за рамки традиционных границ. Одним из ключевых аспектов, который отличает BRN Metaverse, является включение внутриигрового инвентаря, виртуальной экономики и механики игры для заработка. Представляя эти инновационные функции, BRN Metaverse не только улучшает игровой процесс, но и создает виртуальную экономику, в которой ценность внутриигровых активов определяется различными факторами. Эти факторы включают в себя спрос игроков, редкость и полезность, что добавляет совершенно новый уровень азарта и ценности в игровую экосистему. Благодаря смелому видению революции в игровой индустрии и объединению мощи технологии блокчейна и искусственного интеллекта, BRN Metaverse позиционирует себя как крупного игрока в этом динамичном и преобразующемся пространстве. Он призван стать лидером в формировании будущего взаимодействия, основанного на технологиях, и захватывающего игрового процесса. Официальный сайт: https://www.brnmetaverse.net/ Whitepaper: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Купить BRN сейчас!

Токеномика и анализ цен BRN Metaverse (BRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRN Metaverse (BRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,92M $ 2,92M $ 2,92M Общее предложение: $ 29,70M $ 29,70M $ 29,70M Оборотное предложение: $ 27,95M $ 27,95M $ 27,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,11M $ 3,11M $ 3,11M Исторический максимум: $ 6,48 $ 6,48 $ 6,48 Исторический минимум: $ 0,04244566583465009 $ 0,04244566583465009 $ 0,04244566583465009 Текущая цена: $ 0,10456 $ 0,10456 $ 0,10456 Узнайте больше о цене BRN Metaverse (BRN)

Токеномика BRN Metaverse (BRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BRN Metaverse (BRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRN, изучите текущую цену BRN!

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