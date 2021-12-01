Токеномика Bitrise (BRISE) Откройте для себя ключевую информацию о Bitrise (BRISE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitrise (BRISE) Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Официальный сайт: https://bitgert.com/ Whitepaper: https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A Купить BRISE сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitrise (BRISE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitrise (BRISE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,97M $ 15,97M $ 15,97M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 395,69T $ 395,69T $ 395,69T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00000232 $ 0,00000232 $ 0,00000232 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000004037 $ 0,00000004037 $ 0,00000004037 Узнайте больше о цене Bitrise (BRISE)

Токеномика Bitrise (BRISE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitrise (BRISE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRISE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRISE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRISE, изучите текущую цену BRISE!

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