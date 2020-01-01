Токеномика BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Токеномика BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Откройте для себя ключевую информацию о BOOK OF ETHEREUM (BOOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

В пространстве, где часто царят сиюминутная выгода и мимолетные проекты, BOOE стала экосистемой, основанной на профессионализме, этике и сообществе. Благодаря своей непоколебимой команде, этичному киту и культовым последователям, BOOE является маяком долгосрочной веры.

Официальный сайт:
https://bookofeth.xyz/
Whitepaper:
https://bookofeth.xyz/#book
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6

Токеномика и анализ цен BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOK OF ETHEREUM (BOOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,25M
$ 16,25M$ 16,25M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 96,19M
$ 96,19M$ 96,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,90M
$ 16,90M$ 16,90M
Исторический максимум:
$ 0,747
$ 0,747$ 0,747
Исторический минимум:
$ 0,008879381003767716
$ 0,008879381003767716$ 0,008879381003767716
Текущая цена:
$ 0,16898
$ 0,16898$ 0,16898

Токеномика BOOK OF ETHEREUM (BOOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOOK OF ETHEREUM (BOOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOOE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOOE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOE, изучите текущую цену BOOE!

Как купить BOOE

Заинтересованы в добавлении BOOK OF ETHEREUM (BOOE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BOOE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Анализ истории цены BOOE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BOOE

Хотите узнать, куда может двигаться BOOE? Наша страница прогноза цены BOOE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.