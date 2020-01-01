Токеномика BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Откройте для себя ключевую информацию о BOOK OF ETHEREUM (BOOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOOK OF ETHEREUM (BOOE) В пространстве, где часто царят сиюминутная выгода и мимолетные проекты, BOOE стала экосистемой, основанной на профессионализме, этике и сообществе. Благодаря своей непоколебимой команде, этичному киту и культовым последователям, BOOE является маяком долгосрочной веры. Официальный сайт: https://bookofeth.xyz/ Whitepaper: https://bookofeth.xyz/#book Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Купить BOOE сейчас!

Токеномика и анализ цен BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOK OF ETHEREUM (BOOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,25M $ 16,25M $ 16,25M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 96,19M $ 96,19M $ 96,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,90M $ 16,90M $ 16,90M Исторический максимум: $ 0,747 $ 0,747 $ 0,747 Исторический минимум: $ 0,008879381003767716 $ 0,008879381003767716 $ 0,008879381003767716 Текущая цена: $ 0,16898 $ 0,16898 $ 0,16898 Узнайте больше о цене BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Токеномика BOOK OF ETHEREUM (BOOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOOK OF ETHEREUM (BOOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOE, изучите текущую цену BOOE!

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