Токеномика Bluzelle (BLZ) Откройте для себя ключевую информацию о Bluzelle (BLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bluzelle (BLZ) Bluzelle - это децентрализованный, масштабируемый по требованию сервис баз данных для dApps. Официальный сайт: https://bluzelle.com/ Whitepaper: https://bluzelle.com/wp-content/uploads/2017/10/bluzelle-whitepaper-english1-4.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 Купить BLZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Bluzelle (BLZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bluzelle (BLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,15M $ 15,15M $ 15,15M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 466,64M $ 466,64M $ 466,64M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,66769 $ 0,66769 $ 0,66769 Исторический минимум: $ 0,00606731663576 $ 0,00606731663576 $ 0,00606731663576 Текущая цена: $ 0,03247 $ 0,03247 $ 0,03247 Узнайте больше о цене Bluzelle (BLZ)

Токеномика Bluzelle (BLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bluzelle (BLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLZ, изучите текущую цену BLZ!

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