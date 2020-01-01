Токеномика BLOCX (BLOCX)

Токеномика BLOCX (BLOCX)

Откройте для себя ключевую информацию о BLOCX (BLOCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BLOCX (BLOCX)

Криптовалюта Proof-of-Work построена на алгоритме X11. Благодаря BLOCX вам больше не нужно полагаться на несколько программных решений для управления и защиты вашей цифровой жизни. BLOCX — это универсальное решение, предлагающее широкий спектр функций и услуг, упрощающих и защищающих вашу работу на компьютере.

Официальный сайт:
https://blocx.tech/
Whitepaper:
https://blocx.info/whitepaper/
Обозреватель блоков:
http://blocxscan.com

Токеномика и анализ цен BLOCX (BLOCX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLOCX (BLOCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 843,89K
$ 843,89K$ 843,89K
Общее предложение:
$ 169,00M
$ 169,00M$ 169,00M
Оборотное предложение:
$ 100,11M
$ 100,11M$ 100,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M
Исторический максимум:
$ 0,41333
$ 0,41333$ 0,41333
Исторический минимум:
$ 0,007601267819994502
$ 0,007601267819994502$ 0,007601267819994502
Текущая цена:
$ 0,00843
$ 0,00843$ 0,00843

Токеномика BLOCX (BLOCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BLOCX (BLOCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLOCX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCX, изучите текущую цену BLOCX!

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История цены BLOCX (BLOCX)

Анализ истории цены BLOCX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BLOCX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.