Токеномика BLOCX (BLOCX) Откройте для себя ключевую информацию о BLOCX (BLOCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BLOCX (BLOCX) Криптовалюта Proof-of-Work построена на алгоритме X11. Благодаря BLOCX вам больше не нужно полагаться на несколько программных решений для управления и защиты вашей цифровой жизни. BLOCX — это универсальное решение, предлагающее широкий спектр функций и услуг, упрощающих и защищающих вашу работу на компьютере. Официальный сайт: https://blocx.tech/ Whitepaper: https://blocx.info/whitepaper/ Обозреватель блоков: http://blocxscan.com Купить BLOCX сейчас!

Токеномика и анализ цен BLOCX (BLOCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLOCX (BLOCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 843,89K $ 843,89K $ 843,89K Общее предложение: $ 169,00M $ 169,00M $ 169,00M Оборотное предложение: $ 100,11M $ 100,11M $ 100,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Исторический максимум: $ 0,41333 $ 0,41333 $ 0,41333 Исторический минимум: $ 0,007601267819994502 $ 0,007601267819994502 $ 0,007601267819994502 Текущая цена: $ 0,00843 $ 0,00843 $ 0,00843 Узнайте больше о цене BLOCX (BLOCX)

Токеномика BLOCX (BLOCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BLOCX (BLOCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLOCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCX, изучите текущую цену BLOCX!

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