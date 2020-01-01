Токеномика CreatorBid (BID) Откройте для себя ключевую информацию о CreatorBid (BID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CreatorBid (BID) Creator.bid – это инновационная платформа, которая позволяет создателям разрабатывать, монетизировать и совместно владеть AI Creator Agents. Она ориентирована на использование технологий ИИ и блокчейна для создания новой модели создания и владения цифровым контентом. Официальный сайт: https://creator.bid/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Купить BID сейчас!

Токеномика и анализ цен CreatorBid (BID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CreatorBid (BID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,03M $ 39,03M $ 39,03M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 268,47M $ 268,47M $ 268,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,38M $ 145,38M $ 145,38M Исторический максимум: $ 0,2739 $ 0,2739 $ 0,2739 Исторический минимум: $ 0,021154434890063488 $ 0,021154434890063488 $ 0,021154434890063488 Текущая цена: $ 0,14538 $ 0,14538 $ 0,14538 Узнайте больше о цене CreatorBid (BID)

Токеномика CreatorBid (BID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CreatorBid (BID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BID, изучите текущую цену BID!

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