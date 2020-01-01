Токеномика BICITY AI PROJECTS (BICITY) Откройте для себя ключевую информацию о BICITY AI PROJECTS (BICITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BICITY AI PROJECTS (BICITY) BICITY - ведущая компания, которая использует искусственный интеллект для создания статей, визуальных материалов, редактирования изображений и звуковых проектов, совершая революцию в создании цифрового контента с помощью передовых технологий. Официальный сайт: https://www.bicity.com Whitepaper: https://app.bicity.com/white-paper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978 Купить BICITY сейчас!

Токеномика и анализ цен BICITY AI PROJECTS (BICITY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BICITY AI PROJECTS (BICITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,99M $ 4,99M $ 4,99M Исторический максимум: $ 1,1429 $ 1,1429 $ 1,1429 Исторический минимум: $ 0,000493223075589649 $ 0,000493223075589649 $ 0,000493223075589649 Текущая цена: $ 0,000499 $ 0,000499 $ 0,000499 Узнайте больше о цене BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Токеномика BICITY AI PROJECTS (BICITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BICITY AI PROJECTS (BICITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BICITY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BICITY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BICITY, изучите текущую цену BICITY!

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