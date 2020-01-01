Токеномика bitFloki (BFLOKI) Откройте для себя ключевую информацию о bitFloki (BFLOKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bitFloki (BFLOKI) BitFloki — мемкоин на BNB Smart Chain. Официальный сайт: https://www.bitfloki.io/ Whitepaper: https://whitepaper.bitfloki.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x79cdc9ca057e16dffd45bd803491f328f49e1762 Купить BFLOKI сейчас!

Токеномика и анализ цен bitFloki (BFLOKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bitFloki (BFLOKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 217,90K $ 217,90K $ 217,90K Исторический максимум: $ 0,00009702 $ 0,00009702 $ 0,00009702 Исторический минимум: $ 0,000000189800746164 $ 0,000000189800746164 $ 0,000000189800746164 Текущая цена: $ 0,0000002179 $ 0,0000002179 $ 0,0000002179 Узнайте больше о цене bitFloki (BFLOKI)

Токеномика bitFloki (BFLOKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bitFloki (BFLOKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BFLOKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BFLOKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFLOKI, изучите текущую цену BFLOKI!

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