Токеномика Big Data Protocol (BDP)

Токеномика Big Data Protocol (BDP)

Откройте для себя ключевую информацию о Big Data Protocol (BDP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Официальный сайт:
https://bigdataprotocol.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e

Токеномика и анализ цен Big Data Protocol (BDP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Data Protocol (BDP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
Общее предложение:
$ 80.00M
$ 80.00M$ 80.00M
Оборотное предложение:
$ 52.86M
$ 52.86M$ 52.86M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M
Исторический максимум:
$ 18.033
$ 18.033$ 18.033
Исторический минимум:
$ 0.01474429158777362
$ 0.01474429158777362$ 0.01474429158777362
Текущая цена:
$ 0.04353
$ 0.04353$ 0.04353

Токеномика Big Data Protocol (BDP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Big Data Protocol (BDP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BDP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BDP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDP, изучите текущую цену BDP!

Как купить BDP

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История цены Big Data Protocol (BDP)

Анализ истории цены BDP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BDP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.