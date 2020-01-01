Токеномика BitDCA (BDCA) Откройте для себя ключевую информацию о BitDCA (BDCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitDCA (BDCA) Мобильное приложение BitDCA позволяет пользователям откладывать процент от своих повседневных покупок в Bitcoin с помощью микро-транзакций. Благодаря новым мировым регламентам Open Banking API, пользователи могут использовать свои текущие платежные карты и инвестировать в Bitcoin через DCA самым простым способом. Официальный сайт: https://www.bitdca.com Whitepaper: https://gitbook.bitdca.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Купить BDCA сейчас!

Токеномика и анализ цен BitDCA (BDCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitDCA (BDCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,87M $ 76,87M $ 76,87M Общее предложение: $ 142,67M $ 142,67M $ 142,67M Оборотное предложение: $ 74,92M $ 74,92M $ 74,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 146,37M $ 146,37M $ 146,37M Исторический максимум: $ 1,0668 $ 1,0668 $ 1,0668 Исторический минимум: $ 0,075 $ 0,075 $ 0,075 Текущая цена: $ 1,026 $ 1,026 $ 1,026 Узнайте больше о цене BitDCA (BDCA)

Токеномика BitDCA (BDCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitDCA (BDCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BDCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BDCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDCA, изучите текущую цену BDCA!

Как купить BDCA Заинтересованы в добавлении BitDCA (BDCA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BDCA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BDCA на MEXC прямо сейчас!

История цены BitDCA (BDCA) Анализ истории цены BDCA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BDCA прямо сейчас!

Прогноз цены BDCA Хотите узнать, куда может двигаться BDCA? Наша страница прогноза цены BDCA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BDCA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!