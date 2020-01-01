Токеномика BitDCA (BDCA)

Токеномика BitDCA (BDCA)

Откройте для себя ключевую информацию о BitDCA (BDCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BitDCA (BDCA)

Мобильное приложение BitDCA позволяет пользователям откладывать процент от своих повседневных покупок в Bitcoin с помощью микро-транзакций. Благодаря новым мировым регламентам Open Banking API, пользователи могут использовать свои текущие платежные карты и инвестировать в Bitcoin через DCA самым простым способом.

Официальный сайт:
https://www.bitdca.com
Whitepaper:
https://gitbook.bitdca.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818

Токеномика и анализ цен BitDCA (BDCA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitDCA (BDCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 76,87M
$ 76,87M$ 76,87M
Общее предложение:
$ 142,67M
$ 142,67M$ 142,67M
Оборотное предложение:
$ 74,92M
$ 74,92M$ 74,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 146,37M
$ 146,37M$ 146,37M
Исторический максимум:
$ 1,0668
$ 1,0668$ 1,0668
Исторический минимум:
$ 0,075
$ 0,075$ 0,075
Текущая цена:
$ 1,026
$ 1,026$ 1,026

Токеномика BitDCA (BDCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitDCA (BDCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BDCA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BDCA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDCA, изучите текущую цену BDCA!

Как купить BDCA

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История цены BitDCA (BDCA)

Анализ истории цены BDCA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BDCA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.