Токеномика BlackCardCoin (BCCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о BlackCardCoin (BCCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlackCardCoin (BCCOIN) BlackCardCoin - это криптовалютная инициатива, цель которой - объединить удобство кредитной карты с преимуществами технологии блокчейн. Ориентированная на пользователей, которые ищут премиальные услуги и вознаграждения, BlackCardCoin (BCC) предлагает новый подход к тратам и инвестициям в цифровую эпоху. Официальный сайт: https://blackcardcoin.com Whitepaper: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Купить BCCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен BlackCardCoin (BCCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackCardCoin (BCCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,28M $ 15,28M $ 15,28M Исторический максимум: $ 33 $ 33 $ 33 Исторический минимум: $ 0,029521368654668333 $ 0,029521368654668333 $ 0,029521368654668333 Текущая цена: $ 0,10184 $ 0,10184 $ 0,10184 Узнайте больше о цене BlackCardCoin (BCCOIN)

Токеномика BlackCardCoin (BCCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlackCardCoin (BCCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCCOIN, изучите текущую цену BCCOIN!

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