Токеномика BlackCardCoin (BCCOIN)

Токеномика BlackCardCoin (BCCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о BlackCardCoin (BCCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BlackCardCoin (BCCOIN)

BlackCardCoin - это криптовалютная инициатива, цель которой - объединить удобство кредитной карты с преимуществами технологии блокчейн. Ориентированная на пользователей, которые ищут премиальные услуги и вознаграждения, BlackCardCoin (BCC) предлагает новый подход к тратам и инвестициям в цифровую эпоху.

Официальный сайт:
https://blackcardcoin.com
Whitepaper:
https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA..
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795

Токеномика и анализ цен BlackCardCoin (BCCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackCardCoin (BCCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M
Общее предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,28M
$ 15,28M$ 15,28M
Исторический максимум:
$ 33
$ 33$ 33
Исторический минимум:
$ 0,029521368654668333
$ 0,029521368654668333$ 0,029521368654668333
Текущая цена:
$ 0,10184
$ 0,10184$ 0,10184

Токеномика BlackCardCoin (BCCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlackCardCoin (BCCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BCCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BCCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCCOIN, изучите текущую цену BCCOIN!

Как купить BCCOIN

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История цены BlackCardCoin (BCCOIN)

Анализ истории цены BCCOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BCCOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.