Токеномика BABB (BAX) Откройте для себя ключевую информацию о BABB (BAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BABB (BAX) Babb - это финансовая блокчейн-платформа, базирующаяся в Лондоне (Великобритания), целью которой является предоставление доступных финансовых услуг для небанковских и малобанковских групп населения. Миссия Babb - стать децентрализованной банковской платформой, использующей технологии блокчейна, искусственного интеллекта и биометрии, чтобы предложить любому человеку в мире доступ к одноранговым финансовым услугам. Официальный сайт: https://getbabb.com/ Whitepaper: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Купить BAX сейчас!

Токеномика и анализ цен BABB (BAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABB (BAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 77,66B $ 77,66B $ 77,66B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,13M $ 3,13M $ 3,13M Исторический максимум: $ 0,0009481 $ 0,0009481 $ 0,0009481 Исторический минимум: $ 0,0000161 $ 0,0000161 $ 0,0000161 Текущая цена: $ 0,000031277 $ 0,000031277 $ 0,000031277 Узнайте больше о цене BABB (BAX)

Токеномика BABB (BAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BABB (BAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAX, изучите текущую цену BAX!

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