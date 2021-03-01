Токеномика BABB (BAX)

Токеномика BABB (BAX)

Откройте для себя ключевую информацию о BABB (BAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BABB (BAX)

Babb - это финансовая блокчейн-платформа, базирующаяся в Лондоне (Великобритания), целью которой является предоставление доступных финансовых услуг для небанковских и малобанковских групп населения. Миссия Babb - стать децентрализованной банковской платформой, использующей технологии блокчейна, искусственного интеллекта и биометрии, чтобы предложить любому человеку в мире доступ к одноранговым финансовым услугам.

Официальный сайт:
https://getbabb.com/
Whitepaper:
https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135

Токеномика и анализ цен BABB (BAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABB (BAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,43M
$ 2,43M$ 2,43M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 77,66B
$ 77,66B$ 77,66B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,13M
$ 3,13M$ 3,13M
Исторический максимум:
$ 0,0009481
$ 0,0009481$ 0,0009481
Исторический минимум:
$ 0,0000161
$ 0,0000161$ 0,0000161
Текущая цена:
$ 0,000031277
$ 0,000031277$ 0,000031277

Токеномика BABB (BAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BABB (BAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAX, изучите текущую цену BAX!

Как купить BAX

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История цены BABB (BAX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.