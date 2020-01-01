Токеномика Bakery (BAKE)

Токеномика Bakery (BAKE)

Откройте для себя ключевую информацию о Bakery (BAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bakery (BAKE)

Bakeryswap - это следующая итерация нынешнего Uniswap. Она похожа на Uniswap, но быстрее и дешевле. В дополнение ко всему вышеперечисленному поставщики ликвидности будут получать вознаграждение в виде токенов Bake Token, с помощью которых они смогут получать часть комиссионных за транзакции Bakeryswap и голосовать в рамках управления Bakeryswap.

Официальный сайт:
https://www.bakeryswap.org/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5

Токеномика и анализ цен Bakery (BAKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bakery (BAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,47M
$ 29,47M$ 29,47M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 289,77M
$ 289,77M$ 289,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 8,5
$ 8,5$ 8,5
Исторический минимум:
$ 0,00756707
$ 0,00756707$ 0,00756707
Текущая цена:
$ 0,1017
$ 0,1017$ 0,1017

Токеномика Bakery (BAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bakery (BAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAKE, изучите текущую цену BAKE!

Как купить BAKE

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История цены Bakery (BAKE)

Анализ истории цены BAKE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.