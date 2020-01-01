Токеномика Bakery (BAKE) Откройте для себя ключевую информацию о Bakery (BAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bakery (BAKE) Bakeryswap - это следующая итерация нынешнего Uniswap. Она похожа на Uniswap, но быстрее и дешевле. В дополнение ко всему вышеперечисленному поставщики ликвидности будут получать вознаграждение в виде токенов Bake Token, с помощью которых они смогут получать часть комиссионных за транзакции Bakeryswap и голосовать в рамках управления Bakeryswap. Официальный сайт: https://www.bakeryswap.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Купить BAKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Bakery (BAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bakery (BAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,47M $ 29,47M $ 29,47M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 289,77M $ 289,77M $ 289,77M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,5 $ 8,5 $ 8,5 Исторический минимум: $ 0,00756707 $ 0,00756707 $ 0,00756707 Текущая цена: $ 0,1017 $ 0,1017 $ 0,1017 Узнайте больше о цене Bakery (BAKE)

Токеномика Bakery (BAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bakery (BAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAKE, изучите текущую цену BAKE!

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