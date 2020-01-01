Токеномика BAJU (BAJU) Откройте для себя ключевую информацию о BAJU (BAJU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BAJU (BAJU) Сеть Bajun, которая будет работать на парачейне Kusama, станет Canary Network для Ajuna и будет подпитываться токеном BAJU. Сеть Bajun будет полностью функциональной и будет принимать игры. В основном он будет использоваться для тестирования и внедрения новых функций, сервисов и функций Ajuna. Это обеспечит быстро меняющуюся среду для разработки и тестирования. Сеть Bajun также имеет гораздо более простую стратегию аренды слотов для поддержки небольших игровых студий и даже небольших групп разработчиков игр. Он задуман как творческая среда, которую можно использовать для разработки новых игровых концепций и внедрения новых функций и функций в полнофункциональной сети. Официальный сайт: https://ajuna.io/ Whitepaper: https://github.com/ajuna-network/techpaper/blob/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Купить BAJU сейчас!

Токеномика и анализ цен BAJU (BAJU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAJU (BAJU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: -- -- -- Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: -- -- -- Узнайте больше о цене BAJU (BAJU)

Токеномика BAJU (BAJU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BAJU (BAJU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAJU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAJU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAJU, изучите текущую цену BAJU!

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