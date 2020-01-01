Токеномика BAJU (BAJU)
Информация о BAJU (BAJU)
Сеть Bajun, которая будет работать на парачейне Kusama, станет Canary Network для Ajuna и будет подпитываться токеном BAJU. Сеть Bajun будет полностью функциональной и будет принимать игры. В основном он будет использоваться для тестирования и внедрения новых функций, сервисов и функций Ajuna. Это обеспечит быстро меняющуюся среду для разработки и тестирования. Сеть Bajun также имеет гораздо более простую стратегию аренды слотов для поддержки небольших игровых студий и даже небольших групп разработчиков игр. Он задуман как творческая среда, которую можно использовать для разработки новых игровых концепций и внедрения новых функций и функций в полнофункциональной сети.
Токеномика и анализ цен BAJU (BAJU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAJU (BAJU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BAJU (BAJU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BAJU (BAJU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BAJU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BAJU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAJU, изучите текущую цену BAJU!
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