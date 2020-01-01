Токеномика BAJU (BAJU)

Токеномика BAJU (BAJU)

Откройте для себя ключевую информацию о BAJU (BAJU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BAJU (BAJU)

Сеть Bajun, которая будет работать на парачейне Kusama, станет Canary Network для Ajuna и будет подпитываться токеном BAJU. Сеть Bajun будет полностью функциональной и будет принимать игры. В основном он будет использоваться для тестирования и внедрения новых функций, сервисов и функций Ajuna. Это обеспечит быстро меняющуюся среду для разработки и тестирования. Сеть Bajun также имеет гораздо более простую стратегию аренды слотов для поддержки небольших игровых студий и даже небольших групп разработчиков игр. Он задуман как творческая среда, которую можно использовать для разработки новых игровых концепций и внедрения новых функций и функций в полнофункциональной сети.

Официальный сайт:
https://ajuna.io/
Whitepaper:
https://github.com/ajuna-network/techpaper/blob/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf

Токеномика и анализ цен BAJU (BAJU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAJU (BAJU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Токеномика BAJU (BAJU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BAJU (BAJU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAJU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAJU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAJU, изучите текущую цену BAJU!

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История цены BAJU (BAJU)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.