Токеномика Azuro (AZUR)

Токеномика Azuro (AZUR)

Откройте для себя ключевую информацию о Azuro (AZUR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Azuro (AZUR)

Azuro - это ликвидность, оракул и инструментальное решение для сетей EVM, поддерживающее мощные экосистемы приложений для прогнозирования.

Официальный сайт:
https://azuro.org/
Whitepaper:
https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A

Токеномика и анализ цен Azuro (AZUR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Azuro (AZUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 200,74M
$ 200,74M$ 200,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,31M
$ 6,31M$ 6,31M
Исторический максимум:
$ 0,23903
$ 0,23903$ 0,23903
Исторический минимум:
$ 0,006325785032646197
$ 0,006325785032646197$ 0,006325785032646197
Текущая цена:
$ 0,006311
$ 0,006311$ 0,006311

Токеномика Azuro (AZUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Azuro (AZUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AZUR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AZUR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AZUR, изучите текущую цену AZUR!

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История цены Azuro (AZUR)

Анализ истории цены AZUR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.