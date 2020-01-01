Токеномика Azuro (AZUR) Откройте для себя ключевую информацию о Azuro (AZUR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Azuro (AZUR) Azuro - это ликвидность, оракул и инструментальное решение для сетей EVM, поддерживающее мощные экосистемы приложений для прогнозирования. Официальный сайт: https://azuro.org/ Whitepaper: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A Купить AZUR сейчас!

Токеномика и анализ цен Azuro (AZUR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Azuro (AZUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 200,74M $ 200,74M $ 200,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,31M $ 6,31M $ 6,31M Исторический максимум: $ 0,23903 $ 0,23903 $ 0,23903 Исторический минимум: $ 0,006325785032646197 $ 0,006325785032646197 $ 0,006325785032646197 Текущая цена: $ 0,006311 $ 0,006311 $ 0,006311 Узнайте больше о цене Azuro (AZUR)

Токеномика Azuro (AZUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Azuro (AZUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AZUR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AZUR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AZUR, изучите текущую цену AZUR!

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