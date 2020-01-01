Токеномика Axiome (AXM) Откройте для себя ключевую информацию о Axiome (AXM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Axiome (AXM) Axiome – это экосистема DeFi, в центре которой находится блокчейн 1 уровня, Axiome Chain, и ее нативный токен AXM. Платформа предназначена для размещения различных взаимосвязанных проектов, которые не только делятся своими доходами со стейкерами AXM в виде стейблкоинов или нативных токенов, но и способствуют вовлечению сообщества и росту платформы. Официальный сайт: https://axiome.pro/en Whitepaper: https://en.axiomeinfo.org/ Обозреватель блоков: https://axiomechain.org/ Купить AXM сейчас!

Токеномика и анализ цен Axiome (AXM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Axiome (AXM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,81M $ 21,81M $ 21,81M Исторический максимум: $ 0,95 $ 0,95 $ 0,95 Исторический минимум: $ 0,01433629069593638 $ 0,01433629069593638 $ 0,01433629069593638 Текущая цена: $ 0,02181 $ 0,02181 $ 0,02181 Узнайте больше о цене Axiome (AXM)

Токеномика Axiome (AXM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Axiome (AXM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXM, изучите текущую цену AXM!

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