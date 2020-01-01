Токеномика AVAIL (AVAIL) Откройте для себя ключевую информацию о AVAIL (AVAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AVAIL (AVAIL) Avail - это платформа, которая соединяет различные экосистемы, предоставляя модульную, масштабируемую и взаимодействующую платформу. Видение Avail заключается в том, чтобы обеспечить целостный, единый пользовательский опыт в рамках гибкой и модульной экосистемы блокчейна, опираясь на опыт Web2 для внедрения инноваций в Web3. Официальный сайт: https://www.availproject.org/ Обозреватель блоков: https://avail.subscan.io/ Купить AVAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен AVAIL (AVAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AVAIL (AVAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,62M $ 55,62M $ 55,62M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,52B $ 2,52B $ 2,52B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: $ 0,020020048286109055 $ 0,020020048286109055 $ 0,020020048286109055 Текущая цена: $ 0,02205 $ 0,02205 $ 0,02205 Узнайте больше о цене AVAIL (AVAIL)

Токеномика AVAIL (AVAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AVAIL (AVAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVAIL, изучите текущую цену AVAIL!

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