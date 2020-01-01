Токеномика AVAIL (AVAIL)

Токеномика AVAIL (AVAIL)

Откройте для себя ключевую информацию о AVAIL (AVAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AVAIL (AVAIL)

Avail - это платформа, которая соединяет различные экосистемы, предоставляя модульную, масштабируемую и взаимодействующую платформу. Видение Avail заключается в том, чтобы обеспечить целостный, единый пользовательский опыт в рамках гибкой и модульной экосистемы блокчейна, опираясь на опыт Web2 для внедрения инноваций в Web3.

Официальный сайт:
https://www.availproject.org/
Обозреватель блоков:
https://avail.subscan.io/

Токеномика и анализ цен AVAIL (AVAIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AVAIL (AVAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 55,62M
$ 55,62M$ 55,62M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,52B
$ 2,52B$ 2,52B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,25
$ 0,25$ 0,25
Исторический минимум:
$ 0,020020048286109055
$ 0,020020048286109055$ 0,020020048286109055
Текущая цена:
$ 0,02205
$ 0,02205$ 0,02205

Токеномика AVAIL (AVAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AVAIL (AVAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVAIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVAIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVAIL, изучите текущую цену AVAIL!

Как купить AVAIL

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История цены AVAIL (AVAIL)

Анализ истории цены AVAIL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.