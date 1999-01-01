Токеномика Aura Network (AURA) Откройте для себя ключевую информацию о Aura Network (AURA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aura Network (AURA) AURA — это не просто проект P2E Game. AURA — это проект, который объединяет различные виртуальные миры, такие как игры, социальные сети и метавселенную, с помощью одного NFT. Официальный сайт: https://aura.network/ Whitepaper: https://docs.aura.network/ Обозреватель блоков: https://aurascan.io/ Купить AURA сейчас!

Токеномика и анализ цен Aura Network (AURA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aura Network (AURA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,31M $ 5,31M $ 5,31M Исторический максимум: $ 0,1999 $ 0,1999 $ 0,1999 Исторический минимум: $ 0,003605899566061821 $ 0,003605899566061821 $ 0,003605899566061821 Текущая цена: $ 0,005309 $ 0,005309 $ 0,005309 Узнайте больше о цене Aura Network (AURA)

Токеномика Aura Network (AURA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aura Network (AURA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AURA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AURA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AURA, изучите текущую цену AURA!

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