Токеномика Artrade (ATR) Откройте для себя ключевую информацию о Artrade (ATR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Artrade (ATR) Artrade - это первая NFT-площадка для продажи предметов искусства в реальном мире. Официальный сайт: https://www.artrade.app/ Whitepaper: https://whitepaper.artrade.app/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj Купить ATR сейчас!

Токеномика и анализ цен Artrade (ATR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Artrade (ATR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,29M $ 15,29M $ 15,29M Общее предложение: $ 1,27B $ 1,27B $ 1,27B Оборотное предложение: $ 1,26B $ 1,26B $ 1,26B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,35M $ 15,35M $ 15,35M Исторический максимум: $ 0,105 $ 0,105 $ 0,105 Исторический минимум: $ 0,001036381707682041 $ 0,001036381707682041 $ 0,001036381707682041 Текущая цена: $ 0,012133 $ 0,012133 $ 0,012133 Узнайте больше о цене Artrade (ATR)

Токеномика Artrade (ATR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Artrade (ATR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATR, изучите текущую цену ATR!

Как купить ATR Заинтересованы в добавлении Artrade (ATR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ATR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ATR на MEXC прямо сейчас!

История цены Artrade (ATR) Анализ истории цены ATR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ATR прямо сейчас!

Прогноз цены ATR Хотите узнать, куда может двигаться ATR? Наша страница прогноза цены ATR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ATR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!