Токеномика Astro Armadillos (ASTROS) Откройте для себя ключевую информацию о Astro Armadillos (ASTROS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Astro Armadillos (ASTROS) Astro Armadillos, новаторский образовательный проект Web3, находится на переднем крае распространения знаний о технологии блокчейн и Web3 в различных сетях с помощью инновационных невзаимозаменяемых токенов (NFT) и увлекательных игровых режимов. Официальный сайт: https://astroarmadillos.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Купить ASTROS сейчас!

Токеномика и анализ цен Astro Armadillos (ASTROS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astro Armadillos (ASTROS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,25M $ 1,25M $ 1,25M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 25,50M $ 25,50M $ 25,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,92M $ 4,92M $ 4,92M Исторический максимум: $ 0,1249 $ 0,1249 $ 0,1249 Исторический минимум: $ 0,019778041816782114 $ 0,019778041816782114 $ 0,019778041816782114 Текущая цена: $ 0,04916 $ 0,04916 $ 0,04916 Узнайте больше о цене Astro Armadillos (ASTROS)

Токеномика Astro Armadillos (ASTROS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Astro Armadillos (ASTROS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTROS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTROS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTROS, изучите текущую цену ASTROS!

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