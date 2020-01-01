Токеномика Astro Armadillos (ASTROS)

Токеномика Astro Armadillos (ASTROS)

Откройте для себя ключевую информацию о Astro Armadillos (ASTROS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos, новаторский образовательный проект Web3, находится на переднем крае распространения знаний о технологии блокчейн и Web3 в различных сетях с помощью инновационных невзаимозаменяемых токенов (NFT) и увлекательных игровых режимов.

Официальный сайт:
https://astroarmadillos.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62

Токеномика и анализ цен Astro Armadillos (ASTROS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astro Armadillos (ASTROS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,25M
$ 1,25M$ 1,25M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 25,50M
$ 25,50M$ 25,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,92M
$ 4,92M$ 4,92M
Исторический максимум:
$ 0,1249
$ 0,1249$ 0,1249
Исторический минимум:
$ 0,019778041816782114
$ 0,019778041816782114$ 0,019778041816782114
Текущая цена:
$ 0,04916
$ 0,04916$ 0,04916

Токеномика Astro Armadillos (ASTROS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Astro Armadillos (ASTROS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASTROS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASTROS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTROS, изучите текущую цену ASTROS!

Как купить ASTROS

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История цены Astro Armadillos (ASTROS)

Анализ истории цены ASTROS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.