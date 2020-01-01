Токеномика Astroon (AST) Откройте для себя ключевую информацию о Astroon (AST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Astroon (AST) Astroon предлагает уникальный опыт, объединяющий развлечения и заработок с инновационными играми, NFT, анимацией для детей, игрушками и аватарками в яркой вселенной. Официальный сайт: https://www.astroon.io/ Whitepaper: https://astroon.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xb98B2f39c82d2bE83dc12087ad71AB85376285e8 Купить AST сейчас!

Токеномика и анализ цен Astroon (AST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astroon (AST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,02M $ 6,02M $ 6,02M Исторический максимум: $ 0,00994 $ 0,00994 $ 0,00994 Исторический минимум: $ 0,001099980854708564 $ 0,001099980854708564 $ 0,001099980854708564 Текущая цена: $ 0,006015 $ 0,006015 $ 0,006015 Узнайте больше о цене Astroon (AST)

Токеномика Astroon (AST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Astroon (AST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AST, изучите текущую цену AST!

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