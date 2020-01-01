Токеномика Astroon (AST)

Токеномика Astroon (AST)

Откройте для себя ключевую информацию о Astroon (AST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Astroon (AST)

Astroon предлагает уникальный опыт, объединяющий развлечения и заработок с инновационными играми, NFT, анимацией для детей, игрушками и аватарками в яркой вселенной.

Официальный сайт:
https://www.astroon.io/
Whitepaper:
https://astroon.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb98B2f39c82d2bE83dc12087ad71AB85376285e8

Токеномика и анализ цен Astroon (AST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astroon (AST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,02M
$ 6,02M$ 6,02M
Исторический максимум:
$ 0,00994
$ 0,00994$ 0,00994
Исторический минимум:
$ 0,001099980854708564
$ 0,001099980854708564$ 0,001099980854708564
Текущая цена:
$ 0,006015
$ 0,006015$ 0,006015

Токеномика Astroon (AST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Astroon (AST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AST, изучите текущую цену AST!

Как купить AST

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История цены Astroon (AST)

Анализ истории цены AST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.