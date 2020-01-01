Токеномика Artyfact (ARTY) Откройте для себя ключевую информацию о Artyfact (ARTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Artyfact (ARTY) Artyfact - это игровая метавселенная нового поколения, которая сочетает в себе новейшие игровые технологии и инновационные мероприятия GameFi. Официальный сайт: https://artyfact.game/ Whitepaper: https://artyfact.game/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324 Купить ARTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Artyfact (ARTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Artyfact (ARTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Общее предложение: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Оборотное предложение: $ 19,48M $ 19,48M $ 19,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,76M $ 4,76M $ 4,76M Исторический максимум: $ 3,5999 $ 3,5999 $ 3,5999 Исторический минимум: $ 0,12441539963229323 $ 0,12441539963229323 $ 0,12441539963229323 Текущая цена: $ 0,1903 $ 0,1903 $ 0,1903 Узнайте больше о цене Artyfact (ARTY)

Токеномика Artyfact (ARTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Artyfact (ARTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTY, изучите текущую цену ARTY!

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