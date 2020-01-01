Токеномика Artyfact (ARTY)

Токеномика Artyfact (ARTY)

Откройте для себя ключевую информацию о Artyfact (ARTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Artyfact (ARTY)

Artyfact - это игровая метавселенная нового поколения, которая сочетает в себе новейшие игровые технологии и инновационные мероприятия GameFi.

Официальный сайт:
https://artyfact.game/
Whitepaper:
https://artyfact.game/Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324

Токеномика и анализ цен Artyfact (ARTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Artyfact (ARTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,71M
$ 3,71M$ 3,71M
Общее предложение:
$ 25,00M
$ 25,00M$ 25,00M
Оборотное предложение:
$ 19,48M
$ 19,48M$ 19,48M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,76M
$ 4,76M$ 4,76M
Исторический максимум:
$ 3,5999
$ 3,5999$ 3,5999
Исторический минимум:
$ 0,12441539963229323
$ 0,12441539963229323$ 0,12441539963229323
Текущая цена:
$ 0,1903
$ 0,1903$ 0,1903

Токеномика Artyfact (ARTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Artyfact (ARTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTY, изучите текущую цену ARTY!

Как купить ARTY

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История цены Artyfact (ARTY)

Анализ истории цены ARTY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ARTY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.