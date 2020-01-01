Токеномика Argentine Football (ARG) Откройте для себя ключевую информацию о Argentine Football (ARG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Argentine Football (ARG) Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Официальный сайт: https://socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Купить ARG сейчас!

Токеномика и анализ цен Argentine Football (ARG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Argentine Football (ARG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,16M $ 6,16M $ 6,16M Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 8,10M $ 8,10M $ 8,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,20M $ 15,20M $ 15,20M Исторический максимум: $ 9,269 $ 9,269 $ 9,269 Исторический минимум: $ 0,4221301026710237 $ 0,4221301026710237 $ 0,4221301026710237 Текущая цена: $ 0,7601 $ 0,7601 $ 0,7601 Узнайте больше о цене Argentine Football (ARG)

Токеномика Argentine Football (ARG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Argentine Football (ARG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARG, изучите текущую цену ARG!

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