Токеномика ApolloX (APX) Откройте для себя ключевую информацию о ApolloX (APX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ApolloX (APX) APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange. Официальный сайт: https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD Whitepaper: https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3 Купить APX сейчас!

Токеномика и анализ цен ApolloX (APX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApolloX (APX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,12M $ 48,12M $ 48,12M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 595,66M $ 595,66M $ 595,66M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 Исторический минимум: $ 0,019986318316426218 $ 0,019986318316426218 $ 0,019986318316426218 Текущая цена: $ 0,08079 $ 0,08079 $ 0,08079 Узнайте больше о цене ApolloX (APX)

Токеномика ApolloX (APX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApolloX (APX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APX, изучите текущую цену APX!

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