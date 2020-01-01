Токеномика APE and PEPE (APEPE) Откройте для себя ключевую информацию о APE and PEPE (APEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о APE and PEPE (APEPE) Новый мем, объединяющий APE и PEPE для обозначения мелких инвесторов. Сообщество APEPE стремится объединить мелких инвесторов и стать силой, с которой нужно считаться. Символ APEPE - сообщество - заслуживает внимания. Официальный сайт: https://apepe.lol/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a Купить APEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен APE and PEPE (APEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене APE and PEPE (APEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 210,00T $ 210,00T $ 210,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 267,96M $ 267,96M $ 267,96M Исторический максимум: $ 0,00001 $ 0,00001 $ 0,00001 Исторический минимум: $ 0,000000922659774521 $ 0,000000922659774521 $ 0,000000922659774521 Текущая цена: $ 0,000001276 $ 0,000001276 $ 0,000001276 Узнайте больше о цене APE and PEPE (APEPE)

Токеномика APE and PEPE (APEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики APE and PEPE (APEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEPE, изучите текущую цену APEPE!

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