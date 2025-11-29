Токеномика ANOME (ANOME)

Токеномика ANOME (ANOME)

Откройте для себя ключевую информацию о ANOME (ANOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:30:43 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен ANOME (ANOME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANOME (ANOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,02M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 30,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 67,29M
Исторический максимум:
$ 0,205
Исторический минимум:
$ 0,06274717792336873
Текущая цена:
$ 0,06729
Информация о ANOME (ANOME)

Anome – это основанная на блокчейне платформа GameFi и выпуска активов, объединяющая DeFi, NFTFi и искусственный интеллект. Она внедряет прозрачный механизм блокировки средств для предотвращения rug pull, а также позволяет игрокам создавать, торговать и использовать NFT-карты в сражениях, зарабатывать через LP-майнинг и участвовать в DAO-управлении.

Официальный сайт:
https://www.anome.xyz
Whitepaper:
https://anome-1.gitbook.io/anome/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6bc3855827fa6ee1229c937a26bb9fca1a0ffbf0

Токеномика ANOME (ANOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ANOME (ANOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANOME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANOME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANOME, изучите текущую цену ANOME!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

