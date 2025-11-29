Anome – это основанная на блокчейне платформа GameFi и выпуска активов, объединяющая DeFi, NFTFi и искусственный интеллект. Она внедряет прозрачный механизм блокировки средств для предотвращения rug pull, а также позволяет игрокам создавать, торговать и использовать NFT-карты в сражениях, зарабатывать через LP-майнинг и участвовать в DAO-управлении.