Токеномика Andy (ANDYETH) Откройте для себя ключевую информацию о Andy (ANDYETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Andy (ANDYETH) Andy— мем-монета на Ethereum. Официальный сайт: https://www.boysclubandy.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x68bbed6a47194eff1cf514b50ea91895597fc91e Купить ANDYETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Andy (ANDYETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Andy (ANDYETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,94M $ 52,94M $ 52,94M Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,94M $ 52,94M $ 52,94M Исторический максимум: $ 0,0004053 $ 0,0004053 $ 0,0004053 Исторический минимум: $ 0,000000011140102223 $ 0,000000011140102223 $ 0,000000011140102223 Текущая цена: $ 0,00005294 $ 0,00005294 $ 0,00005294 Узнайте больше о цене Andy (ANDYETH)

Токеномика Andy (ANDYETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Andy (ANDYETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANDYETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANDYETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANDYETH, изучите текущую цену ANDYETH!

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