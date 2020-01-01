Токеномика AME Chain (AME) Откройте для себя ключевую информацию о AME Chain (AME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AME Chain (AME) AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Официальный сайт: https://amechain.io/ Whitepaper: https://whitepaper.amechain.io/ Обозреватель блоков: https://amescan.io Купить AME сейчас!

Токеномика и анализ цен AME Chain (AME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AME Chain (AME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 217,00K $ 217,00K $ 217,00K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 434,00K $ 434,00K $ 434,00K Исторический максимум: $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 Исторический минимум: $ 0,000383682916048297 $ 0,000383682916048297 $ 0,000383682916048297 Текущая цена: $ 0,000434 $ 0,000434 $ 0,000434 Узнайте больше о цене AME Chain (AME)

Токеномика AME Chain (AME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AME Chain (AME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AME, изучите текущую цену AME!

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