Токеномика AME Chain (AME)

Токеномика AME Chain (AME)

Откройте для себя ключевую информацию о AME Chain (AME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

Официальный сайт:
https://amechain.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.amechain.io/
Обозреватель блоков:
https://amescan.io

Токеномика и анализ цен AME Chain (AME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AME Chain (AME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 217,00K
$ 217,00K$ 217,00K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 434,00K
$ 434,00K$ 434,00K
Исторический максимум:
$ 0,16
$ 0,16$ 0,16
Исторический минимум:
$ 0,000383682916048297
$ 0,000383682916048297$ 0,000383682916048297
Текущая цена:
$ 0,000434
$ 0,000434$ 0,000434

Токеномика AME Chain (AME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AME Chain (AME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AME, изучите текущую цену AME!

Как купить AME

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История цены AME Chain (AME)

Анализ истории цены AME помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.