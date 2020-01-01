Токеномика Alvara Protocol (ALVA) Откройте для себя ключевую информацию о Alvara Protocol (ALVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alvara Protocol (ALVA) Alvara Protocol: Революция в управлении фондами. Оцените будущее управления фондами с помощью протокола Alvara и стандарта ERC-BTS (Basket Token Standard). Официальный сайт: https://alvara.xyz/ Whitepaper: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 Купить ALVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Alvara Protocol (ALVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alvara Protocol (ALVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,68M $ 11,68M $ 11,68M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 65,58M $ 65,58M $ 65,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,63M $ 35,63M $ 35,63M Исторический максимум: $ 2,85 $ 2,85 $ 2,85 Исторический минимум: $ 0,04738546373708529 $ 0,04738546373708529 $ 0,04738546373708529 Текущая цена: $ 0,17815 $ 0,17815 $ 0,17815 Узнайте больше о цене Alvara Protocol (ALVA)

Токеномика Alvara Protocol (ALVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alvara Protocol (ALVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALVA, изучите текущую цену ALVA!

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