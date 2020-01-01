Токеномика AltLayer (ALTLAYER) Откройте для себя ключевую информацию о AltLayer (ALTLAYER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AltLayer (ALTLAYER) AltLayer — это открытый и децентрализованный протокол для rollups. AltLayer объединяет новую идею рестейкинга Rollups, которая берет накопительные пакеты (созданные из любого стека объединенных пакетов, таких как OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack и т. д.) и используя механизм рестейкинга для обеспечения им повышенной безопасности, децентрализации, функциональной совместимости и быстрой завершенности криптоэкономики. Официальный сайт: https://altlayer.io/ Whitepaper: https://docs.altlayer.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8457CA5040ad67fdebbCC8EdCE889A335Bc0fbFB Купить ALTLAYER сейчас!

Токеномика и анализ цен AltLayer (ALTLAYER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AltLayer (ALTLAYER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97.78M $ 97.78M $ 97.78M Общее предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Оборотное предложение: $ 3.76B $ 3.76B $ 3.76B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 260.40M $ 260.40M $ 260.40M Исторический максимум: $ 0.6942 $ 0.6942 $ 0.6942 Исторический минимум: $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 Текущая цена: $ 0.02604 $ 0.02604 $ 0.02604 Узнайте больше о цене AltLayer (ALTLAYER)

Токеномика AltLayer (ALTLAYER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AltLayer (ALTLAYER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALTLAYER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALTLAYER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALTLAYER, изучите текущую цену ALTLAYER!

Как купить ALTLAYER Заинтересованы в добавлении AltLayer (ALTLAYER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ALTLAYER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ALTLAYER на MEXC прямо сейчас!

История цены AltLayer (ALTLAYER) Анализ истории цены ALTLAYER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ALTLAYER прямо сейчас!

Прогноз цены ALTLAYER Хотите узнать, куда может двигаться ALTLAYER? Наша страница прогноза цены ALTLAYER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ALTLAYER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!