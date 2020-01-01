Токеномика AltLayer (ALTLAYER)

Токеномика AltLayer (ALTLAYER)

Откройте для себя ключевую информацию о AltLayer (ALTLAYER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AltLayer (ALTLAYER)

AltLayer — это открытый и децентрализованный протокол для rollups. AltLayer объединяет новую идею рестейкинга Rollups, которая берет накопительные пакеты (созданные из любого стека объединенных пакетов, таких как OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack и т. д.) и используя механизм рестейкинга для обеспечения им повышенной безопасности, децентрализации, функциональной совместимости и быстрой завершенности криптоэкономики.

Официальный сайт:
https://altlayer.io/
Whitepaper:
https://docs.altlayer.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8457CA5040ad67fdebbCC8EdCE889A335Bc0fbFB

Токеномика и анализ цен AltLayer (ALTLAYER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AltLayer (ALTLAYER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 97.78M
$ 97.78M$ 97.78M
Общее предложение:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Оборотное предложение:
$ 3.76B
$ 3.76B$ 3.76B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 260.40M
$ 260.40M$ 260.40M
Исторический максимум:
$ 0.6942
$ 0.6942$ 0.6942
Исторический минимум:
$ 0.022477745910425583
$ 0.022477745910425583$ 0.022477745910425583
Текущая цена:
$ 0.02604
$ 0.02604$ 0.02604

Токеномика AltLayer (ALTLAYER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AltLayer (ALTLAYER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALTLAYER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALTLAYER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALTLAYER, изучите текущую цену ALTLAYER!

Как купить ALTLAYER

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История цены AltLayer (ALTLAYER)

Анализ истории цены ALTLAYER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ALTLAYER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.