Токеномика ALITA (ALITA)
Информация о ALITA (ALITA)
Alita Network is an edge cloud computing and big data service provider that makes use of idle resources of edge terminals. It is the first cross-platform heterogeneous edge big data computing system that supports Android phones and supports complete cloud native and data privacy protection.
Токеномика и анализ цен ALITA (ALITA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALITA (ALITA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ALITA (ALITA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ALITA (ALITA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ALITA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ALITA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALITA, изучите текущую цену ALITA!
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