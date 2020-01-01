Токеномика ALI (ALI) Откройте для себя ключевую информацию о ALI (ALI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALI (ALI) Протокол AI использует токен полезности ALI Token (ALI). Токен полезности ALI - это родной токен полезности ERC-20 протокола AI и децентрализованных приложений, построенных на его основе. Утилитарный токен ALI регулирует, стимулирует и вознаграждает различных участников протокола AI. Официальный сайт: https://ALIagents.ai Whitepaper: https://docs.aiprotocol.info Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC Купить ALI сейчас!

Токеномика и анализ цен ALI (ALI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALI (ALI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,96M $ 45,96M $ 45,96M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,12B $ 9,12B $ 9,12B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: $ 0,003542584957855994 $ 0,003542584957855994 $ 0,003542584957855994 Текущая цена: $ 0,00504 $ 0,00504 $ 0,00504 Узнайте больше о цене ALI (ALI)

Токеномика ALI (ALI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALI (ALI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALI, изучите текущую цену ALI!

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