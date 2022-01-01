Токеномика ALEX Lab (ALEX)

Токеномика ALEX Lab (ALEX)

Откройте для себя ключевую информацию о ALEX Lab (ALEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ALEX Lab (ALEX)

В ALEX мы создаем примитивы DeFi, предназначенные для разработчиков, стремящихся построить экосистему на биткойнах с помощью Stacks. Таким образом, мы фокусируемся на торговле, кредитовании и заимствовании криптоактивов с биткойнами в качестве уровня расчетов и стеками в качестве уровня смарт-контрактов. В основе этого направления лежит протокол автоматического создания рынка ( AMM ), который позволяет пользователям без доверия обменивать один криптоактив на другой. Запущенный в январе 2022 года, мы являемся крупнейшим DeFi на биткойнах, воплощая в жизнь ваш биткойн.

Официальный сайт:
https://alexgo.io
Whitepaper:
https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home
Обозреватель блоков:
https://explorer.stacks.co/txid/0x460353087a14a6570647ef3892e3e888b2384b74b5b695c852230a49180816ea?chain=mainnet

Токеномика и анализ цен ALEX Lab (ALEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALEX Lab (ALEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,10M
$ 9,10M$ 9,10M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 606,49M
$ 606,49M$ 606,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,00M
$ 15,00M$ 15,00M
Исторический максимум:
$ 0,59132
$ 0,59132$ 0,59132
Исторический минимум:
$ 0,010148279029803798
$ 0,010148279029803798$ 0,010148279029803798
Текущая цена:
$ 0,015
$ 0,015$ 0,015

Токеномика ALEX Lab (ALEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ALEX Lab (ALEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALEX, изучите текущую цену ALEX!

Как купить ALEX

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История цены ALEX Lab (ALEX)

Анализ истории цены ALEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ALEX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.