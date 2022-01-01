Токеномика ALEX Lab (ALEX) Откройте для себя ключевую информацию о ALEX Lab (ALEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALEX Lab (ALEX) В ALEX мы создаем примитивы DeFi, предназначенные для разработчиков, стремящихся построить экосистему на биткойнах с помощью Stacks. Таким образом, мы фокусируемся на торговле, кредитовании и заимствовании криптоактивов с биткойнами в качестве уровня расчетов и стеками в качестве уровня смарт-контрактов. В основе этого направления лежит протокол автоматического создания рынка ( AMM ), который позволяет пользователям без доверия обменивать один криптоактив на другой. Запущенный в январе 2022 года, мы являемся крупнейшим DeFi на биткойнах, воплощая в жизнь ваш биткойн. Официальный сайт: https://alexgo.io Whitepaper: https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home Обозреватель блоков: https://explorer.stacks.co/txid/0x460353087a14a6570647ef3892e3e888b2384b74b5b695c852230a49180816ea?chain=mainnet Купить ALEX сейчас!

Токеномика и анализ цен ALEX Lab (ALEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALEX Lab (ALEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 606,49M $ 606,49M $ 606,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Исторический максимум: $ 0,59132 $ 0,59132 $ 0,59132 Исторический минимум: $ 0,010148279029803798 $ 0,010148279029803798 $ 0,010148279029803798 Текущая цена: $ 0,015 $ 0,015 $ 0,015 Узнайте больше о цене ALEX Lab (ALEX)

Токеномика ALEX Lab (ALEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALEX Lab (ALEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALEX, изучите текущую цену ALEX!

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