Токеномика AI Voice Agents (AIVA)

Токеномика AI Voice Agents (AIVA)

Откройте для себя ключевую информацию о AI Voice Agents (AIVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents – это платформа, позволяющая создавать, лицензировать и монетизировать персонализированные голосовые модели. Пользователи могут взаимодействовать с голосовыми ИИ-агентами, создавать собственных говорящих агентов и клонировать их голоса. Кроме того, платформа предлагает широкий набор инструментов, призванных упростить создание контента и обеспечить увлекательный пользовательский опыт.

Официальный сайт:
https://aivoiceagents.xyz/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

Токеномика и анализ цен AI Voice Agents (AIVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Voice Agents (AIVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,018
$ 0,018$ 0,018
Исторический минимум:
$ 0,000190856819409017
$ 0,000190856819409017$ 0,000190856819409017
Текущая цена:
$ 0,00017
$ 0,00017$ 0,00017

Токеномика AI Voice Agents (AIVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI Voice Agents (AIVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIVA, изучите текущую цену AIVA!

Как купить AIVA

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История цены AI Voice Agents (AIVA)

Анализ истории цены AIVA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.