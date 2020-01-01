Токеномика AI Voice Agents (AIVA) Откройте для себя ключевую информацию о AI Voice Agents (AIVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AI Voice Agents (AIVA) AI Voice Agents – это платформа, позволяющая создавать, лицензировать и монетизировать персонализированные голосовые модели. Пользователи могут взаимодействовать с голосовыми ИИ-агентами, создавать собственных говорящих агентов и клонировать их голоса. Кроме того, платформа предлагает широкий набор инструментов, призванных упростить создание контента и обеспечить увлекательный пользовательский опыт. Официальный сайт: https://aivoiceagents.xyz/ Whitepaper: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61 Купить AIVA сейчас!

Токеномика и анализ цен AI Voice Agents (AIVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Voice Agents (AIVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Исторический минимум: $ 0,000190856819409017 $ 0,000190856819409017 $ 0,000190856819409017 Текущая цена: $ 0,00017 $ 0,00017 $ 0,00017 Узнайте больше о цене AI Voice Agents (AIVA)

Токеномика AI Voice Agents (AIVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI Voice Agents (AIVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIVA, изучите текущую цену AIVA!

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