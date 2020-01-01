Токеномика AiMalls (AIT) Откройте для себя ключевую информацию о AiMalls (AIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AiMalls (AIT) AiMalls - это первая токенизированная электронная коммерция, основанная на современном искусственном интеллекте и подкрепленная полезным токеном AIT с реальными примерами использования. AiMalls зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и прошла аудит CertiK. AiMalls выходит за рамки традиционного опыта покупок, объединяя продавцов и покупателей в бесшовную цифровую платформу, где царят эффективность и удовлетворенность клиентов. Официальный сайт: https://aimalls.app Whitepaper: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f Купить AIT сейчас!

Токеномика и анализ цен AiMalls (AIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiMalls (AIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 166,15K $ 166,15K $ 166,15K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 201,89K $ 201,89K $ 201,89K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 19,8 $ 19,8 $ 19,8 Исторический минимум: $ 0,7792516376898034 $ 0,7792516376898034 $ 0,7792516376898034 Текущая цена: $ 0,823 $ 0,823 $ 0,823 Узнайте больше о цене AiMalls (AIT)

Токеномика AiMalls (AIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AiMalls (AIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIT, изучите текущую цену AIT!

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