Токеномика AiMalls (AIT)

Токеномика AiMalls (AIT)

Откройте для себя ключевую информацию о AiMalls (AIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AiMalls (AIT)

AiMalls - это первая токенизированная электронная коммерция, основанная на современном искусственном интеллекте и подкрепленная полезным токеном AIT с реальными примерами использования. AiMalls зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и прошла аудит CertiK. AiMalls выходит за рамки традиционного опыта покупок, объединяя продавцов и покупателей в бесшовную цифровую платформу, где царят эффективность и удовлетворенность клиентов.

Официальный сайт:
https://aimalls.app
Whitepaper:
https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f

Токеномика и анализ цен AiMalls (AIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiMalls (AIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 166,15K
$ 166,15K$ 166,15K
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 201,89K
$ 201,89K$ 201,89K
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 19,8
$ 19,8$ 19,8
Исторический минимум:
$ 0,7792516376898034
$ 0,7792516376898034$ 0,7792516376898034
Текущая цена:
$ 0,823
$ 0,823$ 0,823

Токеномика AiMalls (AIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AiMalls (AIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIT, изучите текущую цену AIT!

Как купить AIT

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История цены AiMalls (AIT)

Анализ истории цены AIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.