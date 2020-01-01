Токеномика Aipocalypto (AIPO)

Токеномика Aipocalypto (AIPO)

Откройте для себя ключевую информацию о Aipocalypto (AIPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aipocalypto (AIPO)

Aipocalypto – это PvP-игра в стиле киберпанк с ИИ-дополнениями, предлагающая как напряженные дуэли 1 на 1, так и захватывающие командные сражения 3 на 3.

Официальный сайт:
https://aipocalypto.com/
Whitepaper:
https://docs.aipocalypto.com/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x6c511dc18572d31C2c3f7b1505cB2BBC08282FcC

Токеномика и анализ цен Aipocalypto (AIPO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aipocalypto (AIPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 658,44K
$ 658,44K$ 658,44K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 139,50M
$ 139,50M$ 139,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M
Исторический максимум:
$ 0,02237
$ 0,02237$ 0,02237
Исторический минимум:
$ 0,00160801284256595
$ 0,00160801284256595$ 0,00160801284256595
Текущая цена:
$ 0,00472
$ 0,00472$ 0,00472

Токеномика Aipocalypto (AIPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aipocalypto (AIPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIPO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIPO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIPO, изучите текущую цену AIPO!

Как купить AIPO

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История цены Aipocalypto (AIPO)

Анализ истории цены AIPO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.