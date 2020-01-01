Токеномика Aipocalypto (AIPO) Откройте для себя ключевую информацию о Aipocalypto (AIPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aipocalypto (AIPO) Aipocalypto – это PvP-игра в стиле киберпанк с ИИ-дополнениями, предлагающая как напряженные дуэли 1 на 1, так и захватывающие командные сражения 3 на 3. Официальный сайт: https://aipocalypto.com/ Whitepaper: https://docs.aipocalypto.com/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x6c511dc18572d31C2c3f7b1505cB2BBC08282FcC Купить AIPO сейчас!

Токеномика и анализ цен Aipocalypto (AIPO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aipocalypto (AIPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 658,44K $ 658,44K $ 658,44K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 139,50M $ 139,50M $ 139,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Исторический максимум: $ 0,02237 $ 0,02237 $ 0,02237 Исторический минимум: $ 0,00160801284256595 $ 0,00160801284256595 $ 0,00160801284256595 Текущая цена: $ 0,00472 $ 0,00472 $ 0,00472 Узнайте больше о цене Aipocalypto (AIPO)

Токеномика Aipocalypto (AIPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aipocalypto (AIPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIPO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIPO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIPO, изучите текущую цену AIPO!

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