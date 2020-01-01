Токеномика AIDOGE (AIDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о AIDOGE (AIDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIDOGE (AIDOGE) AIDOGE - это дефляционный токен. Он будет использоваться приложениями экосистемы AIDOGE. Общий объем предложения составляет 210 000 000 000 000 000 000 000 000 000 токенов. AIDOGE принадлежит всем членам сообщества Arbitrum, а также является необходимым ключом для разблокировки будущих глав истории AIDOGE. Официальный сайт: https://arbdoge.ai/ Whitepaper: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Купить AIDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен AIDOGE (AIDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIDOGE (AIDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,08M $ 23,08M $ 23,08M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 174 455,90T $ 174 455,90T $ 174 455,90T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00000000115 $ 0,00000000115 $ 0,00000000115 Исторический минимум: $ 0,000000000001867404 $ 0,000000000001867404 $ 0,000000000001867404 Текущая цена: $ 0,00000000013231 $ 0,00000000013231 $ 0,00000000013231 Узнайте больше о цене AIDOGE (AIDOGE)

Токеномика AIDOGE (AIDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIDOGE (AIDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIDOGE, изучите текущую цену AIDOGE!

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