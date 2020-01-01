Токеномика AIDOGE (AIDOGE)

Токеномика AIDOGE (AIDOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о AIDOGE (AIDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AIDOGE (AIDOGE)

AIDOGE - это дефляционный токен. Он будет использоваться приложениями экосистемы AIDOGE. Общий объем предложения составляет 210 000 000 000 000 000 000 000 000 000 токенов. AIDOGE принадлежит всем членам сообщества Arbitrum, а также является необходимым ключом для разблокировки будущих глав истории AIDOGE.

Официальный сайт:
https://arbdoge.ai/
Whitepaper:
https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b

Токеномика и анализ цен AIDOGE (AIDOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIDOGE (AIDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,08M
$ 23,08M$ 23,08M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 174 455,90T
$ 174 455,90T$ 174 455,90T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00000000115
$ 0,00000000115$ 0,00000000115
Исторический минимум:
$ 0,000000000001867404
$ 0,000000000001867404$ 0,000000000001867404
Текущая цена:
$ 0,00000000013231
$ 0,00000000013231$ 0,00000000013231

Токеномика AIDOGE (AIDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AIDOGE (AIDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIDOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIDOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIDOGE, изучите текущую цену AIDOGE!

Как купить AIDOGE

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История цены AIDOGE (AIDOGE)

Анализ истории цены AIDOGE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AIDOGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.