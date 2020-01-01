Токеномика AI COMPANIONS (AIC) Откройте для себя ключевую информацию о AI COMPANIONS (AIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AI COMPANIONS (AIC) AI Companions ($AIC) является пионером нового поколения цифровых отношений, объединяя технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности, дополненной реальности и блокчейна. Наша платформа позволяет пользователям создавать глубоко персонализированных, иммерсивных виртуальных компаньонов, которые развиваются и растут вместе с ними. Опираясь на надежную экосистему и токен $AIC, AI Companions намерена переосмыслить то, как люди общаются в цифровую эпоху, предлагая революционный опыт виртуального общения. Официальный сайт: https://aivcompanions.com/ Whitepaper: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 Купить AIC сейчас!

Токеномика и анализ цен AI COMPANIONS (AIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI COMPANIONS (AIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 115,77M $ 115,77M $ 115,77M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,569 $ 0,569 $ 0,569 Исторический минимум: $ 0,017493720608467617 $ 0,017493720608467617 $ 0,017493720608467617 Текущая цена: $ 0,154362 $ 0,154362 $ 0,154362 Узнайте больше о цене AI COMPANIONS (AIC)

Токеномика AI COMPANIONS (AIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI COMPANIONS (AIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIC, изучите текущую цену AIC!

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