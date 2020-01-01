Токеномика AI COMPANIONS (AIC)

Токеномика AI COMPANIONS (AIC)

Откройте для себя ключевую информацию о AI COMPANIONS (AIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) является пионером нового поколения цифровых отношений, объединяя технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности, дополненной реальности и блокчейна. Наша платформа позволяет пользователям создавать глубоко персонализированных, иммерсивных виртуальных компаньонов, которые развиваются и растут вместе с ними. Опираясь на надежную экосистему и токен $AIC, AI Companions намерена переосмыслить то, как люди общаются в цифровую эпоху, предлагая революционный опыт виртуального общения.

Официальный сайт:
https://aivcompanions.com/
Whitepaper:
https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143

Токеномика и анализ цен AI COMPANIONS (AIC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI COMPANIONS (AIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 115,77M
$ 115,77M$ 115,77M
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 750,00M
$ 750,00M$ 750,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,569
$ 0,569$ 0,569
Исторический минимум:
$ 0,017493720608467617
$ 0,017493720608467617$ 0,017493720608467617
Текущая цена:
$ 0,154362
$ 0,154362$ 0,154362

Токеномика AI COMPANIONS (AIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI COMPANIONS (AIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIC, изучите текущую цену AIC!

Как купить AIC

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История цены AI COMPANIONS (AIC)

Анализ истории цены AIC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AIC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.