Токеномика Aerodrome Finance (AERO) Откройте для себя ключевую информацию о Aerodrome Finance (AERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aerodrome Finance (AERO) Aerodrome Finance — это AMM нового поколения, созданный для того, чтобы стать центральным хабом ликвидности Base, сочетая мощный механизм стимулов для ликвидности, модель управления с голосованием и удобный пользовательский интерфейс. Официальный сайт: https://aerodrome.finance/ Whitepaper: https://aerodrome.finance/docs Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Купить AERO сейчас!

Токеномика и анализ цен Aerodrome Finance (AERO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aerodrome Finance (AERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 703,01M $ 703,01M $ 703,01M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 845,99M $ 845,99M $ 845,99M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,251 $ 2,251 $ 2,251 Исторический минимум: $ 0,00642369156521956 $ 0,00642369156521956 $ 0,00642369156521956 Текущая цена: $ 0,831 $ 0,831 $ 0,831 Узнайте больше о цене Aerodrome Finance (AERO)

Токеномика Aerodrome Finance (AERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aerodrome Finance (AERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AERO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AERO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AERO, изучите текущую цену AERO!

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