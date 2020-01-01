Токеномика Aerodrome Finance (AERO)

Токеномика Aerodrome Finance (AERO)

Откройте для себя ключевую информацию о Aerodrome Finance (AERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance — это AMM нового поколения, созданный для того, чтобы стать центральным хабом ликвидности Base, сочетая мощный механизм стимулов для ликвидности, модель управления с голосованием и удобный пользовательский интерфейс.

Официальный сайт:
https://aerodrome.finance/
Whitepaper:
https://aerodrome.finance/docs
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631

Токеномика и анализ цен Aerodrome Finance (AERO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aerodrome Finance (AERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 703,01M
$ 703,01M$ 703,01M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 845,99M
$ 845,99M$ 845,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2,251
$ 2,251$ 2,251
Исторический минимум:
$ 0,00642369156521956
$ 0,00642369156521956$ 0,00642369156521956
Текущая цена:
$ 0,831
$ 0,831$ 0,831

Токеномика Aerodrome Finance (AERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aerodrome Finance (AERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AERO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AERO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AERO, изучите текущую цену AERO!

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История цены Aerodrome Finance (AERO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.