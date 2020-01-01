Токеномика Alkimi (ADS) Откройте для себя ключевую информацию о Alkimi (ADS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alkimi (ADS) Децентрализованная замена неэффективных устаревших программных рекламных бирж, призванная восстановить обмен ценностями между рекламодателями, издателями и пользователями. Alkimi работает на основе Hypergraph - революционной технологии blockchain, которая позволяет Alkimi предоставлять самые быстрые, бесконечно масштабируемые решения с 0% мошенничества, минимальными транзакционными комиссиями и полной прозрачностью. Биржа Alkimi помогает создавать рекламные продукты, доказавшие свою успешность в "закрытых садах", в открытом Интернете. Официальный сайт: https://alkimiexchange.com/ Whitepaper: https://t.me/Alkimi_Exchange/6533 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3106a0a076BeDAE847652F42ef07FD58589E001f Купить ADS сейчас!

Токеномика и анализ цен Alkimi (ADS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alkimi (ADS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,12M $ 20,12M $ 20,12M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 236,99M $ 236,99M $ 236,99M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,64284 $ 0,64284 $ 0,64284 Исторический минимум: $ 0,05724287690655371 $ 0,05724287690655371 $ 0,05724287690655371 Текущая цена: $ 0,08491 $ 0,08491 $ 0,08491 Узнайте больше о цене Alkimi (ADS)

Токеномика Alkimi (ADS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alkimi (ADS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADS, изучите текущую цену ADS!

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