Токеномика Across Protocol (ACX)

Токеномика Across Protocol (ACX)

Откройте для себя ключевую информацию о Across Protocol (ACX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Across Protocol (ACX)

Across — это кроссчейн-мост, который поддерживает сорость, безопасностью и низкими комиссиями. Он опирается на децентрализованную группу ретрансляторов для выполнения запросов пользователей на депозиты от EVM к сетям EVM. Средства ретранслятора застрахованы поставщиками ликвидности в едином пуле Ethereum, а возвраты обрабатываются через UMA Optimistic Oracle.

Официальный сайт:
https://across.to/
Whitepaper:
https://docs.across.to/v2/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f

Токеномика и анализ цен Across Protocol (ACX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Across Protocol (ACX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 67,16M
$ 67,16M$ 67,16M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 492,45M
$ 492,45M$ 492,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 136,38M
$ 136,38M$ 136,38M
Исторический максимум:
$ 1,9889
$ 1,9889$ 1,9889
Исторический минимум:
$ 0,03506312954269173
$ 0,03506312954269173$ 0,03506312954269173
Текущая цена:
$ 0,13638
$ 0,13638$ 0,13638

Токеномика Across Protocol (ACX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Across Protocol (ACX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ACX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ACX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACX, изучите текущую цену ACX!

Как купить ACX

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История цены Across Protocol (ACX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.