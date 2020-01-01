Токеномика Across Protocol (ACX) Откройте для себя ключевую информацию о Across Protocol (ACX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Across Protocol (ACX) Across — это кроссчейн-мост, который поддерживает сорость, безопасностью и низкими комиссиями. Он опирается на децентрализованную группу ретрансляторов для выполнения запросов пользователей на депозиты от EVM к сетям EVM. Средства ретранслятора застрахованы поставщиками ликвидности в едином пуле Ethereum, а возвраты обрабатываются через UMA Optimistic Oracle. Официальный сайт: https://across.to/ Whitepaper: https://docs.across.to/v2/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Купить ACX сейчас!

Токеномика и анализ цен Across Protocol (ACX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Across Protocol (ACX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,16M $ 67,16M $ 67,16M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 492,45M $ 492,45M $ 492,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 136,38M $ 136,38M $ 136,38M Исторический максимум: $ 1,9889 $ 1,9889 $ 1,9889 Исторический минимум: $ 0,03506312954269173 $ 0,03506312954269173 $ 0,03506312954269173 Текущая цена: $ 0,13638 $ 0,13638 $ 0,13638 Узнайте больше о цене Across Protocol (ACX)

Токеномика Across Protocol (ACX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Across Protocol (ACX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACX, изучите текущую цену ACX!

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История цены Across Protocol (ACX) Анализ истории цены ACX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ACX прямо сейчас!

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