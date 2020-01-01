Токеномика Access Protocol (ACS)

Токеномика Access Protocol (ACS)

Откройте для себя ключевую информацию о Access Protocol (ACS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Access Protocol (ACS)

Протокол доступа предлагает новый уровень монетизации модели для всех создателей цифрового контента. Интегрируя протокол доступа на свой сайт, создатели могут получать платный доступ и предоставлять премиальный контент своим сторонникам.

Официальный сайт:
https://www.accessprotocol.co/
Whitepaper:
https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y

Токеномика и анализ цен Access Protocol (ACS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Access Protocol (ACS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 47,63M
$ 47,63M$ 47,63M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 41,67B
$ 41,67B$ 41,67B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,026999
$ 0,026999$ 0,026999
Исторический минимум:
$ 0,001040604805783683
$ 0,001040604805783683$ 0,001040604805783683
Текущая цена:
$ 0,001143
$ 0,001143$ 0,001143

Токеномика Access Protocol (ACS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Access Protocol (ACS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ACS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ACS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACS, изучите текущую цену ACS!

Как купить ACS

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История цены Access Protocol (ACS)

Анализ истории цены ACS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.