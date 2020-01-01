Токеномика Access Protocol (ACS) Откройте для себя ключевую информацию о Access Protocol (ACS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Access Protocol (ACS) Протокол доступа предлагает новый уровень монетизации модели для всех создателей цифрового контента. Интегрируя протокол доступа на свой сайт, создатели могут получать платный доступ и предоставлять премиальный контент своим сторонникам. Официальный сайт: https://www.accessprotocol.co/ Whitepaper: https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y Купить ACS сейчас!

Токеномика и анализ цен Access Protocol (ACS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Access Protocol (ACS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,63M $ 47,63M $ 47,63M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 41,67B $ 41,67B $ 41,67B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,026999 $ 0,026999 $ 0,026999 Исторический минимум: $ 0,001040604805783683 $ 0,001040604805783683 $ 0,001040604805783683 Текущая цена: $ 0,001143 $ 0,001143 $ 0,001143 Узнайте больше о цене Access Protocol (ACS)

Токеномика Access Protocol (ACS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Access Protocol (ACS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACS, изучите текущую цену ACS!

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