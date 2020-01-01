Токеномика Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Откройте для себя ключевую информацию о Acolyte by Virtuals (ACOLYT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Acolyt – мемкоин, созданный DTR (Decentralized Tech Researchers) и разработанный @ghost93_x для решения проблем на быстро растущем рынке агентов ИИ. Столкнувшись с высокими затратами и шумом на рынке, @kurorosage запустил Acolyt как эксперимент, который быстро набрал популярность. С честным запуском и личными инвестициями основателей, Acolyt теперь имеет сильную команду из 12 человек, включая ведущих разработчиков ИИ. Миссия ясна: стать Оракулом агентов ИИ, революционизируя экосистему и обеспечивая ясность в перегруженном рынке. Официальный сайт: https://acolyt.ai/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Купить ACOLYT сейчас!

Токеномика и анализ цен Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Acolyte by Virtuals (ACOLYT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Исторический минимум: $ 0,000065996165511156 $ 0,000065996165511156 $ 0,000065996165511156 Текущая цена: $ 0,00644 $ 0,00644 $ 0,00644 Узнайте больше о цене Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Токеномика Acolyte by Virtuals (ACOLYT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Acolyte by Virtuals (ACOLYT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACOLYT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACOLYT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACOLYT, изучите текущую цену ACOLYT!

Как купить ACOLYT Заинтересованы в добавлении Acolyte by Virtuals (ACOLYT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ACOLYT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ACOLYT на MEXC прямо сейчас!

История цены Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Анализ истории цены ACOLYT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ACOLYT прямо сейчас!

Прогноз цены ACOLYT Хотите узнать, куда может двигаться ACOLYT? Наша страница прогноза цены ACOLYT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ACOLYT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!