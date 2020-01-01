Токеномика AASToken (AAST) Откройте для себя ключевую информацию о AASToken (AAST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AASToken (AAST) AAST - это нативный токен Afriq Arbitrage System, платформы для торговли цифровыми активами, которая использует высокочастотную торговлю и алгоритмы для автоматической покупки криптовалют по низким ценам и их продажи по более высоким ценам с целью получения прибыли. Построенный на основе Binance Smart Chain, AAST является цифровым хранилищем активов и средством обмена. Токен служит платежным порталом, обеспечивающим ежедневную прибыль на инвестиции многочисленных инвесторов в арбитражную ветвь экосистемы, тем самым расширяя границы цифрового доступа и повышения компетентности среди своего обширного сообщества. Используя ИИ и сервисы децентрализованных финансов (DeFi), AAST выводит глобальное внедрение криптовалют на новый уровень, предоставляя держателям возможность приобретать цифровые гаджеты и недвижимость у конгломератов AAS в любой точке мира. Основными целями AAST являются создание удобного, безопасного, быстрого и децентрализованного платежного решения, использующего преимущества этих развивающихся технологий, и направление ресурсов на различные полезные инициативы. Официальный сайт: https://afriqjmcoin.com/ Whitepaper: https://afriqjmcoin.com/static/media/AAS_Whitepaper.5429d84371e01b063cf6.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xb1E998b346DDDacD06f01db50645bE52DafB93db Купить AAST сейчас!

Токеномика и анализ цен AASToken (AAST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AASToken (AAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,02M $ 37,02M $ 37,02M Исторический максимум: $ 37,785 $ 37,785 $ 37,785 Исторический минимум: $ 0,000807830115768365 $ 0,000807830115768365 $ 0,000807830115768365 Текущая цена: $ 0,003702 $ 0,003702 $ 0,003702 Узнайте больше о цене AASToken (AAST)

Токеномика AASToken (AAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AASToken (AAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAST, изучите текущую цену AAST!

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