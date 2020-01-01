Токеномика AASToken (AAST)

Токеномика AASToken (AAST)

Откройте для себя ключевую информацию о AASToken (AAST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AASToken (AAST)

AAST - это нативный токен Afriq Arbitrage System, платформы для торговли цифровыми активами, которая использует высокочастотную торговлю и алгоритмы для автоматической покупки криптовалют по низким ценам и их продажи по более высоким ценам с целью получения прибыли. Построенный на основе Binance Smart Chain, AAST является цифровым хранилищем активов и средством обмена. Токен служит платежным порталом, обеспечивающим ежедневную прибыль на инвестиции многочисленных инвесторов в арбитражную ветвь экосистемы, тем самым расширяя границы цифрового доступа и повышения компетентности среди своего обширного сообщества. Используя ИИ и сервисы децентрализованных финансов (DeFi), AAST выводит глобальное внедрение криптовалют на новый уровень, предоставляя держателям возможность приобретать цифровые гаджеты и недвижимость у конгломератов AAS в любой точке мира. Основными целями AAST являются создание удобного, безопасного, быстрого и децентрализованного платежного решения, использующего преимущества этих развивающихся технологий, и направление ресурсов на различные полезные инициативы.

Официальный сайт:
https://afriqjmcoin.com/
Whitepaper:
https://afriqjmcoin.com/static/media/AAS_Whitepaper.5429d84371e01b063cf6.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb1E998b346DDDacD06f01db50645bE52DafB93db

Токеномика и анализ цен AASToken (AAST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AASToken (AAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 37,02M
$ 37,02M$ 37,02M
Исторический максимум:
$ 37,785
$ 37,785$ 37,785
Исторический минимум:
$ 0,000807830115768365
$ 0,000807830115768365$ 0,000807830115768365
Текущая цена:
$ 0,003702
$ 0,003702$ 0,003702

Токеномика AASToken (AAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AASToken (AAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AAST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AAST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAST, изучите текущую цену AAST!

Как купить AAST

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История цены AASToken (AAST)

Анализ истории цены AAST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.