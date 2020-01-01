Токеномика AASToken (AAST)
Информация о AASToken (AAST)
AAST - это нативный токен Afriq Arbitrage System, платформы для торговли цифровыми активами, которая использует высокочастотную торговлю и алгоритмы для автоматической покупки криптовалют по низким ценам и их продажи по более высоким ценам с целью получения прибыли. Построенный на основе Binance Smart Chain, AAST является цифровым хранилищем активов и средством обмена. Токен служит платежным порталом, обеспечивающим ежедневную прибыль на инвестиции многочисленных инвесторов в арбитражную ветвь экосистемы, тем самым расширяя границы цифрового доступа и повышения компетентности среди своего обширного сообщества. Используя ИИ и сервисы децентрализованных финансов (DeFi), AAST выводит глобальное внедрение криптовалют на новый уровень, предоставляя держателям возможность приобретать цифровые гаджеты и недвижимость у конгломератов AAS в любой точке мира. Основными целями AAST являются создание удобного, безопасного, быстрого и децентрализованного платежного решения, использующего преимущества этих развивающихся технологий, и направление ресурсов на различные полезные инициативы.
Токеномика и анализ цен AASToken (AAST)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AASToken (AAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AASToken (AAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AASToken (AAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AAST, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AAST.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAST, изучите текущую цену AAST!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 AAST = 0,003702 USD