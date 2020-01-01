Токеномика Ancient8 (A8) Откройте для себя ключевую информацию о Ancient8 (A8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ancient8 (A8) Ancient8 строит Ethereum второго уровня для гейминга на OP Stack с Celestia Underneath, предлагая набор инструментов игровой инфраструктуры Web3, которые служат каналом распространения и маркетинга для игр по всему миру. Официальный сайт: https://ancient8.gg Whitepaper: https://docs.ancient8.gg/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF Купить A8 сейчас!

Токеномика и анализ цен Ancient8 (A8) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ancient8 (A8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,79M $ 30,79M $ 30,79M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 300,14M $ 300,14M $ 300,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,59M $ 102,59M $ 102,59M Исторический максимум: $ 0,49563 $ 0,49563 $ 0,49563 Исторический минимум: $ 0,061919935797642725 $ 0,061919935797642725 $ 0,061919935797642725 Текущая цена: $ 0,10259 $ 0,10259 $ 0,10259 Узнайте больше о цене Ancient8 (A8)

Токеномика Ancient8 (A8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ancient8 (A8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов A8, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов A8. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A8, изучите текущую цену A8!

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