Токеномика Ancient8 (A8)

Токеномика Ancient8 (A8)

Откройте для себя ключевую информацию о Ancient8 (A8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ancient8 (A8)

Ancient8 строит Ethereum второго уровня для гейминга на OP Stack с Celestia Underneath, предлагая набор инструментов игровой инфраструктуры Web3, которые служат каналом распространения и маркетинга для игр по всему миру.

Официальный сайт:
https://ancient8.gg
Whitepaper:
https://docs.ancient8.gg/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF

Токеномика и анализ цен Ancient8 (A8)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ancient8 (A8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,79M
$ 30,79M$ 30,79M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 300,14M
$ 300,14M$ 300,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 102,59M
$ 102,59M$ 102,59M
Исторический максимум:
$ 0,49563
$ 0,49563$ 0,49563
Исторический минимум:
$ 0,061919935797642725
$ 0,061919935797642725$ 0,061919935797642725
Текущая цена:
$ 0,10259
$ 0,10259$ 0,10259

Токеномика Ancient8 (A8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ancient8 (A8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов A8, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов A8.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A8, изучите текущую цену A8!

Как купить A8

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История цены Ancient8 (A8)

Анализ истории цены A8 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены A8

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.