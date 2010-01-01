Токеномика 1GUY (1GUY) Откройте для себя ключевую информацию о 1GUY (1GUY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 1GUY (1GUY) EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity. Официальный сайт: http://1guy.fun/ Купить 1GUY сейчас!

Токеномика и анализ цен 1GUY (1GUY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 1GUY (1GUY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,68M $ 6,68M $ 6,68M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,68M $ 6,68M $ 6,68M Исторический максимум: $ 0,01223159 $ 0,01223159 $ 0,01223159 Исторический минимум: $ 0,00537563 $ 0,00537563 $ 0,00537563 Текущая цена: $ 0,00667834 $ 0,00667834 $ 0,00667834 Узнайте больше о цене 1GUY (1GUY)

Токеномика 1GUY (1GUY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 1GUY (1GUY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1GUY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1GUY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1GUY, изучите текущую цену 1GUY!

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