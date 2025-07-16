Почему я не могу получать уведомления по электронной почте от MEXC?





Информация платформы MEXC, такая как проверочные коды, информация об изменении цен и уведомления об изменении позиций, будет передаваться пользователям по электронной почте, SMS, через уведомления в приложении и т.д., что позволит пользователям оперативно получать соответствующую информацию.

Если вы успешно привязали свою электронную почту, но не получаете уведомления от MEXC, вы можете попробовать следующие методы, описанные в этой статье.









1.1 Убедитесь, что адрес электронной почты, введенный при регистрации, верен





Откройте официальный сайт MEXC и войдите в систему. Нажмите на значок пользователя в верхней навигационной панели и выберите [Безопасность] в выпадающем списке. На странице "Безопасность" вы можете увидеть, что вы успешно привязали свою электронную почту для верификации по электронной почте.





Проверьте, является ли привязанный адрес электронной почты тем, на который вы получаете проверочные коды. Если нет, нажмите кнопку [Изменить] справа, чтобы изменить привязку. О том, как внести изменения, вы можете узнать из статьи " Как изменить адрес электронной почты, привязанный к вашей учетной записи MEXC ".









1.2 Проверьте папку "Junk" или другие папки в вашем почтовом ящике





Пожалуйста, проверьте папку "Спам" или другие папки в вашей электронной почте, чтобы убедиться, что провайдер электронной почты не поместил письма MEXC в папки, помимо папки "Входящие".





Если письма MEXC попадают в папку "Спам" или другие папки, вы можете добавить письма MEXC в белый список в настройках, чтобы в будущем письма MEXC появлялись в папке "Входящие". В следующих разделах подробно описано, как вручную добавить почтовые домены MEXC в белый список, поэтому, пожалуйста, прочитайте дальше.





1.3 Проверьте, правильно ли работает электронная почта





Если вы используете приложение для работы с электронной почтой, необходимо проверить, правильно ли оно функционирует: работает ли сетевое соединение, не устарела ли версия электронной почты, не используются ли сторонние клиентские программы и нет ли конфликтов с вашим антивирусным ПО.





Если вы не можете исключить все возможные варианты или сомневаетесь, попробуйте воспользоваться веб-версией почтового ящика. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете ссылку на официальный сайт.





1.4 Проверьте, не переполнен ли ваш почтовый ящик





Если объем вашего почтового ящика достиг предела, вы не сможете отправлять и получать электронные письма. Вы можете удалить устаревшие, неважные и рекламные письма, чтобы освободить место для получения писем MEXC.





1.5 Выбирайте распространенные провайдеры электронной почты, таких как Gmail и Outlook.





Старайтесь выбирать распространенные провайдеры электронной почты, такие как Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, iCloud и т. д., для привязки и получения уведомлений по электронной почте. Поскольку некоторые компании автоматически блокируют внешнюю электронную почту, не рекомендуется использовать для регистрации рабочую почту вашей компании.





1.6 Возможны задержки в работе сети, поэтому рекомендуем проверить почтовый ящик позже. Код проверки действителен в течение 15 минут.





Из-за задержек в передаче данных по сети, задержек в работе механизмов обработки на серверах отправки и получения, настроек клиентов-получателей и т. д. уведомления по электронной почте могут приходить с задержкой. Поэтому вы можете проверить свой почтовый ящик через некоторое время, чтобы убедиться, что письма доставлены.





1.7 Если вы по-прежнему не можете получать электронные письма, возможно, они перехватываются. Вам необходимо вручную добавить почтовый домен MEXC в белый список, а затем снова попытаться получить письмо.





Чтобы узнать, как вручную добавить почтовый домен MEXC в белый список, пожалуйста, продолжите чтение.









Мы продемонстрируем использование Gmail и Outlook.









Войдите в свой аккаунт Gmail по адресу https://accounts.google.com









На странице почтового ящика нажмите на значок настроек [⚙️] в правом верхнем углу и выберите [Все настройки].









Нажмите на [Фильтры и заблокированные адреса], чтобы проверить, не заблокирована ли электронная почта MEXC. Если домен или электронная почта MEXC заблокированы, пожалуйста, удалите домен MEXC.









На странице "Фильтры и заблокированные адреса" нажмите [Создать новый фильтр]. Введите адрес домена MEXC или адрес электронной почты в поле "От", например mexc.com , и нажмите [Создать фильтр].









Установите флажок "Никогда не отправлять в спам" и нажмите [Создать фильтр], чтобы подтвердить свою личность.









После проверки вашей личности белый список будет успешно настроен. На странице "Фильтры и заблокированные адреса" вы можете увидеть настройки белого списка, которые были только что завершены.









Примечание: После успешной настройки белого списка некоторым провайдерам услуг электронной почты может потребоваться некоторое время для вступления в силу. Рекомендуется подождать 10 минут, прежде чем снова пытаться получить проверочный код электронной почты.









Войдите в свою учетную запись почты Outlook по адресу https://outlook.office365.com/









На странице почтового ящика нажмите на значок настроек [⚙️] в правом верхнем углу и выберите пункт [Нежелательная почта] в разделе "Почта".





На странице "Нежелательная почта" вы можете проверить, не заблокированы ли письма MEXC в разделе "Заблокированные отправители и домены". Если домен или электронная почта MEXC заблокированы, пожалуйста, удалите домен MEXC.





В разделе "Надежные отправители и домены" нажмите [+ Добавить] и введите адрес домена MEXC или адрес электронной почты, например mexc.com , затем нажмите [Добавить]. Нажмите [Сохранить], чтобы завершить настройку белого списка.









Примечание: После успешной настройки белого списка некоторым провайдерам услуг электронной почты может потребоваться некоторое время для вступления в силу. Рекомендуется подождать 10 минут, прежде чем снова пытаться получить проверочный код электронной почты.









Белый список доменов:





Белый список электронной почты:

mexc@email.mexc.link

mexc@email.mexc.ci

mexc@email.mexc.cg

mexc_official@email.mexc.link

do_not_reply@mailer.mexc.sg

mexc@notice.mexc.link

mexc@notice.mexc.cg

mexc@notice.mexc.ci

mexc@info.mexc.link

mexc@info.mexc.cg

mexc@info.mexc.ci

dontreply@notification.mexc.link

dontreply@notification.mexc.cg

dontreply@notification.mexc.ci





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.